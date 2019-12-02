Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisi, yılbaşı sayısı ile okuyucularla buluştu

02.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:38

Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisinin yılbaşı konseptinde hazırlanan yeni sayısı okuyucularla buluştu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş'ın Yaşayan Evler yılbaşı dergisine koctas.com.tr'den, Koçtaş mobil uygulamasından ve Dergilik uygulamasından kolayca ulaşılabiliyor.

Evleri yılbaşı kutlamalarına hazırlamak için güzel fikirlere, keyifli yılbaşı sofraları hazırlamanın püf noktalarına ve çeşit çeşit hediye önerilerine Yaşayan Evler yılbaşı dergisinden ulaşmak mümkün. Dergide, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirerek yeni yıl hazırlıkları yapmak isteyenler için de "kendin yap" önerileri yer alıyor.

Dergide, farklı boy ve çeşitlerde yılbaşı ağaçları, birbirinden güzel ve çarpıcı renklerde yılbaşı süslerinin yanı sıra yılbaşının vazgeçilmezi kırmızı başta olmak üzere altın, şampanya, gümüş, beyaz, mavi ve pembe renklerde süslemelerden oluşturulan konsept öneriler ve birçok güzel fikir bulunuyor.

Yılbaşı ağacı, duvar, pencere ya da evin istenilen köşesine ışıl ışıl yılbaşı coşkusu taşımak isteyenler, Koçtaş'ta bulunan farklı çeşit ve renklerde aydınlatmaları inceleyebilecek.

Bu yılın yeniliklerinden yılbaşı figürlü projektörler de 5 farklı desen seçeneği ile ister evlerin içinde ister bahçelerde duvarlara yansıtılacak desenlerle yılbaşı eğlencelerini daha da keyifli hale getirecek.

Kaynak: AA