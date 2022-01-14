Koçtaş ev ekonomisine katkı sağlayan öneriler paylaştı

Koçtaş, evdeki ürünleri kullanırken hem tasarruf etmek hem de gereksiz kullanımın önüne geçerek doğaya katkıda bulunmak isteyenlere öneriler paylaştı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste buluşturan şirket, evlerde küçük detaylara dikkat ederek hem elektrik faturasını düşürmenin hem de doğayı korumanın ipuçlarını veriyor.

Buna göre Koçtaş uzmanları öncelikli olarak tüm elektrikli ürünlerde yüksek verimlilik sağlayan enerji sınıflarının tercih edilmesini öneriyor.

Buzdolabı ve derin dondurucu kullanımında bilinmesi gereken en önemli noktaların başında, belirlenen ısı ayarında çalıştırmak için bazı dış etkenler nedeniyle ekstra enerji harcanabilmesi geliyor.

Bu duruma genellikle buzdolabına/derin dondurucuya sıcak havanın girmesi neden oluyor. Bunun önüne geçebilmek için buzdolabı ve derin dondurucunun güneş alan bir noktaya konumlandırılmaması, sağ-sol ve arkadan hava alacak bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor.

Buzdolabı ve derin dondurucunun kapısının sık sık açılmaması da enerji tasarrufu sağlıyor.

Sıcak yiyeceklerin buzdolabına konmaması, hava akışını olumsuz etkileyebileceği için buzdolabının kapasitesini aşacak şekilde doldurulmaması, tatile çıkıldığı dönemde varsa buzdolabının tatil moduna alınması da enerji tasarrufu için büyük önem taşıyor.

Çamaşır, bulaşık makinesi doğru kullanıldığında çok daha az enerji tüketiyor

Verilen bilgiye göre, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesi de doğru kullanıldığında çok daha az enerji tüketiyor. Çamaşır, çamaşır kurutma ve bulaşık makinelerinde bulunan ekonomik yıkama programlarını kullanmak hem elektrik hem de su tasarrufu sağlıyor.

Makineleri kapasiteleri doğrultusunda yani tam dolduğunda çalıştırmak ve kullanım sonrasında makinelerin fişini prizden çekmek de enerji tasarrufu açısından önemli ipuçları arasında yer alıyor.

Fırınlarda da elektrik tasarrufu yapmak mümkün. Koçtaş uzmanları hazırlanacak yemek ön ısıtma yapmayı gerektirmiyorsa fırının önceden çalıştırılmamasını tavsiye ediyor.

Fırın çalışırken kapağının fazla açılmaması ve içerisindeki sıcak havanın dışarıya çıkmaması da enerji tasarrufu sağlıyor. Fırındaki yiyeceğin pişmesine birkaç dakika kala fırın kapatılabilir ve bu sayede fırını daha az çalıştırarak enerji tasarrufu yapılabiliyor. Kullanımın ardından fırının fişinin prizden çekilmesi de enerji tasarrufu sağlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ütü bitmeden birkaç dakika önce fişi prizden çekmek de tasarruf yapılmasına yardımcı oluyor.

Koçtaş, süpürge, ütü, televizyon ve diğer ev aletleri gibi elektrikli ürünleri kullanırken de enerji tasarrufu yapmak isteyenlere öneriler sunuyor. Süpürgelerde filtre ve hazne temizliği yapmak, hem ürünün çalışma verimini artırır hem de sağlığınızın olumsuz etkilenmesini engelliyor.

Ütü yaparken hem kumaşlara zarar gelmemesi hem de elektrik kullanım oranını düşürmek için kumaşa uygun olan ayarın seçilmesi de büyük önem taşıyor. Aynı zamanda ütü bitmeden birkaç dakika önce fişi prizden çekmek de tasarruf yapılmasına yardımcı oluyor.

Su ısıtıcıları ile çay ve kahve makinelerinde ihtiyaçtan fazla su kaynatmamak hem su hem de elektrik harcamalarını azaltıyor.

Koçtaş uzmanları televizyon, su ısıtıcısı, blender gibi elektrikli ürünleri kullandıktan sonra kapatmayı ve fişlerini prizden çekmeyi öneriyor.

Tasarruflu ampuller olan LED ampul kullanmanın yanı sıra bahçe aydınlatmasında prizli ürünler yerine solar ürünler tercih edilmesi elektrik tasarrufu yaparken dekoratif bir görünüm de sağlıyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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