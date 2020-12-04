koçtaş.com.tr'ye özel "Büyük Hafta Sonu" indirimleri başladı

Koçtaş, 2020 yılının son günlerinde müşterilerine "Büyük Hafta Sonu" kampanyasıyla indirimler sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, koctas.com.tr'de sadece 5-6 Aralık tarihlerinde geçerli olacak "Büyük Hafta Sonu" kampanyası ile yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenler aradıkları her şeyi en uygun fiyatlarla bulabiliyor.

Koçtaş, kampanya kapsamında 5-6 Aralık tarihlerinde Bosch çift akülü matkabı çok özel bir fiyatla sunuyor. Hızlı şarj edilebilir, ergonomik tasarımı ile kullanımı son derece rahat olan ve 5 yıl garantili Bosch çift akülü matkap, 1.499 lira yerine 1.299 liralık fiyatıyla koctas.com.tr'de yerini aldı.

Stoklarla sınırlı "Büyük Hafta Sonu" kampanyasından yararlanmak ve daha binlerce üründeki avantajları yakalamak için koctas.com.tr'nin ziyaret edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz