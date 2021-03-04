Koçtaş, 25. yılına özel 25 okulun iç cephe yenilenmesine katkı sağlayacak

Koçtaş, perakendecilikteki 25'inci yılında, 25 okulun iç cephelerinin yenilenmesine katkıda bulunacak, bu okullara boya ve boya malzemeleri desteği sağlayacak.

Koçtaş açıklamasına göre, insana ve topluma değer katan projeleri hayata geçirmeyi sürdüren Koçtaş, başlattığı "Yanı Başında" programıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki ilköğretim öğrencilerinin daha uygun ortamlarda eğitim almalarına katkı sağlamak için harekete geçti. 35 ildeki mağazaları ve 3 binden fazla çalışanıyla ev geliştirme perakendeciliğinde faaliyet gösteren Koçtaş, perakendecilikteki 25'inci yılında 25 okulun iç cephelerinin yenilenmesine katkıda bulunacak ve bu okullara boya ve boya malzemeleri desteği sunacak.

"İlk etapta 7 okulumuza destek olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinerek, "Yanı Başında" programıyla ihtiyaç sahibi okullara ulaşarak eğitim alanında katkıda bulunmaktan mutluluk duydukları dile getirdi. Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"İyi bir gelecek için çocuklarımızın iyi eğitim alması çok önemli. Eğitim aldıkları okulun, sınıfın ortamı da çocukların motivasyonunu etkileyen önemli unsurlardan. Pandemiyle eğitim ve öğretimin önemini bir kez daha kavradık. Geçtiğimiz yıllarda, insana ve topluma değer katma misyonumuzla eğitim, kültür-sanat, arkeoloji, çevre ve sokak hayvanları ile ilgili çeşitli projeler gerçekleştirmiştik. Artık verdiğimiz bu desteğin büyük bir kısmını eğitim alanında Yanı Başında programı ile sürdüreceğiz. Eylül 2020'de başladığımız 'Yanı Başında' programımızla ilk etapta Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Mardin, Sakarya ve Şanlıurfa illerimizdeki 7 okulumuza yardım elimizi uzattık. Okulların pandemi sebebiyle fiziki olarak kapalı olduğu dönemde ihtiyaç sahibi okulları belirleyerek, sınıflarını onlar için güzelleştirdik. Yüz yüze eğitime dönülmesiyle bu okullarda öğrencilerimiz yenilenmiş sınıflarında eğitime başladı."

"25 okulun tamamını çalışanlarımızın desteğiyle belirleyeceğiz"

Bu yıl Koçtaş'ın perakendeciliğe başlamasının 25'inci yılını kutladıklarını anımsatan Kılıçoğlu, "Program kapsamında bu sene 25 okulumuzun daha 'Yanı Başında' olacağız. 2021 yılında ihtiyaç sahibi 25 okulun tamamını, 35 ilde faaliyet gösteren mağazalarımızda görev yapan ve her zaman her yerde en büyük gücümüz olan çalışanlarımızın desteğiyle belirleyeceğiz. Mağazalarda oluşturduğumuz ekipler, bölgelerindeki ihtiyaç sahibi okulları tespit ediyor ve bu okullara gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ihtiyaç analizlerini yapıyorlar. Daha sonra ise süreci sürdürebilir bir şekilde yürütmek için çevik metodolojiyle çalışan Yanı Başında çevik takımımıza devrediyorlar. Böylesine önemli bir projede de yine çalışanlarımızla birlikte ilerlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak