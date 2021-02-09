Koçtaş 150'nci mağazasını Amasya'da hizmete açtı

Koçtaş, Amasya'da açtığı Koçtaş Fix mağazası ile Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 150'ye çıkardı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye'de yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, Amasya'da açtığı mağaza ile bulunduğu il sayısını 35'e çıkarmış oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş Fix ile Amasya ilinde ilk mağazalarını açtıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Koçtaş olarak Edirne'den Artvin'e, Sinop'tan Hatay'a kadar mağazalarımızla toplam 35 ilde 110 Koçtaş Fix ve 40 büyük formatlı mağazamızla hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye'ye ulaşıyoruz. 150. mağazamızın açılışıyla ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumuna da yükselmiş olduk. Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan ve Hititler'den başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuş Amasya ilimizde ilk mağazamızı açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde mağazamızın olmadığı illerde yeni mağazalar açmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, açmış olduğumuz mağazalarımızda özellikle o bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel çalışan istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında Türkiye genelinde 100 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde ise toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 4 bin çalışanımız ile mevcut ve yeni müşterilerimize en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunmaya ve tüm Türkiye'deki evleri güzelleştirmeye devam edeceğiz."

Kılıçoğlu, Koçtaş'ın çok kanallı perakendecilikte Türkiye'nin en önemli örneklerinden biri olan mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazalarında, en çok satan 5 bin ürünün yer aldığını kaydederek, "Koçtaş Fix mağazalarımızda müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri yürüme bandından oto lastiğe, mobilyadan elektrikli el aletlerine kadar 100 bine yakın ürünü teslim edebiliyoruz. Aynı zamanda mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımızla nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler ve toptan satışlar konusunda müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz