Koçtaş 100. mağazasını açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koçtaş 100. mağazasını açtı

Koçtaş, Fix adını verdiği mahalleli formatı kapsamında 61. Koçtaş Fix mağazasını Çanakkale'de açtı ve toplam mağaza sayısını 100'e çıkarmış oldu.

Koçtaş 100. mağazasını açtı
15.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:23

Koçtaş, Fix adını verdiği mahalleli formatı kapsamında 61. Koçtaş Fix mağazasını Çanakkale'de açtı ve toplam mağaza sayısını 100'e çıkarmış oldu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş'ın çoklu kanal yapılanmasının kılcal damarlarının Koçtaş Fix mağazaları olduğunu belirtti.

Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sürecinde Koçtaş Fix mağazalarımızın önemini çok iyi anladık. Evinden fazla uzaklaşmak istemeyen, toplu taşımaya binmeyi tercih etmeyen tüketicilerin acil ve temel, ustalarımızın ise tüm ihtiyaçlarını mahallelerde uygun fiyatlarla karşılıyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızda, en çok satan 5 bin ürünümüz yer alıyor. Ayrıca müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri 100 bine yakın ürünü ister evlerine ister ücretsiz nakliye opsiyonuyla en yakın mağazamıza teslim edebiliyoruz.

Aynı zamanda müşterilerimizin mahallesindeki Koçtaş Fix mağazalarımız iade, nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Hayatın yeni normale döndüğü bu dönemde, mağazalarımızda uyguladığımız Sıfır Tolerans ilkelerimizle müşterilerimiz tüm hijyen ve temizlik önlemleri alınmış olarak güvenle alışveriş yapabiliyor. Tüm mağazalarımızda olduğu gibi Koçtaş Fix mağazalarımızda da bu kuralları esnetmeden titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."

"2024 hedefimizi koruyoruz, 400 mağazaya ulaşacağız"

Koçtaş olarak büyüme stratejilerini her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kılıçoğlu, "Koçtaş Fix, büyümemizin lokomotifi konumunda. 2019 yılında büyük bir atak yaptık ve hız kesmeden büyüme yolculuğumuza devam ettik. Özellikle bu süreçte Koçtaş Fix mağazalarımıza yaptığımız yatırımın ne kadar değerli olduğunu gördük. Bu kapsamda 5 yıllık hedefimizi korumaya karar verdik. 2024 yılı sonunda 6 coğrafi bölge, 47 ilde, 400 mağaza sayısı ve buna paralel olarak yaklaşık 5 bin saha çalışanımız ile müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"100. mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz"

Çoklu kanal stratejisinin en önemli bacaklarından birinin Koçtaş Fix mağazaları olduğunun altını çizen Kılıçoğlu şunları ifade etti:

"Çoklu kanallardaki yetkinliklerimiz, Türkiye'de yayıldığımız Koçtaş Fix mağazalarımız ile artıyor. 2019 yılı, hızlı büyüme sürecine start verdiğimiz ve ilklerin yaşandığı bir yıldı. Bu kapsamda mağaza açma sürecini tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirerek, her hafta 1, bazen 2 mağaza açma hızına ulaştık. İstanbul'da başlayan Koçtaş Fix yolculuğumuz Karadeniz'den Trakya'ya uzandı. Müşterimize artık çok daha yakınız. Bugün itibariyle büyük format mağazalarımızla birlikte toplam 100. mağazamızı açmış olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Mağazalarımızın yeniden hizmete açılışıyla birlikte, hem büyük formatlı mağazalarımızda hem de Koçtaş Fix'lerde müşterilerimizden tahmin etmediğimiz oranda bir ilgi gördük. Sıfır Tolerans ilkelerimiz kapsamında, mağaza içinde bulunabilecek maksimum kişi sayısı uygulaması neticesinde mağaza önünde de kuyruklar oluşuyor. Tüm müşterilerimiz bütün kurallara son derece saygı gösteriyor; sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek mağaza önünde sırasının gelmesini bekliyor. Bu dönemde Koçtaş markası ve güvenini en üst düzey hijyen ve güvenlik önlemleriyle mahallelere taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi Haber
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Koçtaş 100. mağazasını açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:27:47. #1.15#
title