Koçtaş 1 Haziran'da tüm mağazalarını açmayı planlıyor Koçtaş, 1 Haziran itibarıyla ülke genelindeki 98 mağazasının hepsini açmayı planlıyor.

Koçtaş, 1 Haziran itibarıyla ülke genelindeki 98 mağazasının hepsini açmayı planlıyor.

Koçtaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 30 Nisan'da ise salgınla mücadele devam ederken iş sürekliliği ve istihdamı korumak amacıyla, 4 Mayıs'ta 98 mağazadan 51'inde faaliyetlere kademeli olarak başlanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bu hafta içinde yeni mağazaların faaliyete başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Yeni mağazalarımızla birlikte 1 Haziran itibarıyla tüm mağazalarımızın açılmış olması planlanmaktadır. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma önceliğiyle, mağazalarımız ve her bir çalışanımız için gerekli önlemler en üst seviyede alınacaktır." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA