KoçSistem yönetilen hizmetlerde "devler ligi"nde

Microsoft tarafından Türkiye'de Yılın İş Ortağı seçilen KoçSistem, Türkiye'deki bulut ekonomisi oluşumu için Microsoft ile önemli bir adım daha attı.

Microsoft tarafından Türkiye'de Yılın İş Ortağı seçilen KoçSistem, Türkiye'deki bulut ekonomisi oluşumu için Microsoft ile önemli bir adım daha attı.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en değerli bilişim markası KoçSistem, bulut platformu ve bulut uygulamaları geliştirme alanında dünyada en üst seviyede hizmet veren 82 Microsoft Azure Yönetilen Servis Sağlayıcısı (Managed Service Provider) arasında yerini aldı.

KoçSistem, Microsoft'un titizlikle yürütülen denetim süreçlerinin ardından, sağladığı uçtan uca yüksek bulut hizmetleri kalitesi nedeniyle Microsoft Azure MSP olarak atandı. Yönetilen servisler alanındaki 20 yıllık iş deneyimi ve 300'e yakın yönetilen servis müşterisi ile şirketlerin dijitalleşmesine katkıda bulunması Microsoft'un seçiminde etkili oldu.

KoçSistem'in Microsoft MSP olarak atanmasında, şirketin bulut çözümlerinde Türkiye'deki en iyi kurumsal bulut iş pratiklerine sahip olması, müşteri ihtiyaçlarına ileri seviye araçlar ve servislerle yanıt verebilmesi, sertifikalı ve deneyimli Azure çalışanları ile 7/24 müşterilerin yanında olması, SLA güvencesinde hızlı geri dönüşleriyle iş sürekliliğini garanti altına alabilmesi gibi birçok unsur belirleyici oldu.

KoçSistem Microsoft Azure müşterileri, konu ile ilgili bulut hizmetlerine ve detaylara "azure.kocsistem.com.tr" web adresinden erişebiliyor.

Bulut hizmetlerinde 20 yıllık deneyim

Yönetilen Hizmetler (Managed Services) alanında 20 yıllık iş deneyimi ile müşterilerinin dijitalleşme serüvenlerine katkıda bulunan KoçSistem'in bugün 300'e yakın müşterisine bu hizmet sunuluyor.

KoçSistem bu anlaşma ile bulut yolculuklarının tüm katmanlarında müşterilerine rehberlik ederken, bulut uygulamalarının yaygınlaştırılmasından, danışmanlığına ve bulut operasyonlarının yönetimine kadar hemen her aşamada şirketlerin değer üretimine katkıda bulunacak.

Kurumların Azure uygulama performansını 7/24 izleyen KoçSistem, her yerden ulaşılabilen Azure alanında uzman teknik servisiyle çıkabilecek herhangi bir soruna anında müdahale edebiliyor.

Sunulacak hizmetler

Yönetilen Hizmetler alanındaki zengin deneyimi ile KoçSistem, bu alanda uzman çalışanları ile Azure üzerindeki tüm analitik servislerin kurulumunu, konfigürasyonunu, yönetimini yapabildiği gibi her servis özelinde müşteri ihtiyaçlarına özel danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Bulut platformlarının yönetiminde güvenlik endişelerine de sahip olduğu ileri teknolojiler ve güçlü altyapı ile yanıt veren KoçSistem, özellikle Azure'a geçiş sürecinde şirketlerin ihtiyaç duyduğu güvenlik ve network aksiyonlarını yine onlar adına alarak müşterilerine güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Microsoft Azure MSP (Managed Service Provider) şapkası altında müşterilerinin bulut geçişini kolaylaştırmayı hedefleyen KoçSistem, bu kapsamda sunduğu hizmetler şöyle:

"KoçSistem deneyimli kadrosu ile Azure üzerinde kullanılan ya da kullanımı planlanan sistemlerin altyapılarını kuruyor, uçtan uca yönetiyor ve bu sistemlerle ilgili danışmanlık veriyor. Azure üzerinde bulunan ya da bulunması planlanan çeşitli veri tabanlarını, KoçSistem müşterileri için kuruyor, bu sistemlerle ilgili danışmanlık veriyor ve bu sistemleri uçtan uca yönetebiliyor. Uygulama geliştirme hizmetleri kapsamında ise KoçSistem uzman kadrosuyla, mevcut uygulamaları modernize ederek daha esnek, daha ölçeklenebilir ve daha kolay yönetilebilir hale getiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt