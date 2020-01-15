KoçSistem ve KoçDigital, 2019'da 68 ödüle layık görüldü

15.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:20

KoçSistem ve yüzde 100 iştiraki KoçDigital, 68 ödül ile 2019'a veda etti.

KoçSistem ve KoçDigital'den yapılan açıklamaya göre, "Geleceği Keşfet" söylemi ile kurumların dijital dönüşüm yol arkadaşı KoçSistem ve yenilikçi teknolojilere odaklı KoçDigital'in dijital dönüşümün başarılı örneklerini yansıtan projeleri, ulusal ve uluslararası organizasyonların takdirini kazandı.



KoçSistem ve KoçDigital, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı pazarlama odağında 57, toplam 68 ödül ile Türkiye'nin dijital dönüşümünde üstlendiği liderliği bir kez daha kanıtladı.

Ürün ve çözüm kategorisinde 16 ödülün yanı sıra başarılı proje, marka ve itibar çalışmaları odağında müşteri deneyimine ilham veren 10, itibar iletişimi kapsamında 9, marka yönetimine örnek gösterilen 21, insan kaynakları alanında 10 ve dijital süreç yönetimi ile 2 ödülü bulunuyor.

"Artık çok daha iyisini başarmak için hazır olduğumuzu biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, markanın yeni yol haritası itibarıyla 2019'da tempolu ve yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını belirtti.

Dereci, bilişim sektörünün amiral gemilerinden KoçSistem'in, 75 yıllık güçlü birikimi ve sektörlere ilham veren çözümleri ile 2019'a damga vurduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KoçSistem olarak yeni değer üretimine odaklanan kurumların ihtiyaç duyduğu teknoloji ve çözümleri kendilerine sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüzde yüz iştirakimiz olan KoçDigital'in başarıya odaklı çözüm ve hizmetleriyle şirketlerin dijital dönüşüm arayışlarına etkili yanıtlar üretiyoruz. 'Geleceği Keşfet' diyerek çıktığımız yolda katettiğimiz mesafeler bu alanda değerlendirme yapan otoritelerin de dikkatinden kaçmamış olacak ki, 2019'u zengin bir ödül koleksiyonuyla kapatıyoruz. Ulusal ve uluslararası değerli organizasyonların çeşitli kategorilerde KoçSistem ve KoçDigital'e verdiği bu ödüller, 'Geleceği Keşfet' söylemiyle ortaya koyduğumuz dijitalleşme hedeflerinin de teyidi anlamına geliyor.

Ödüllerimizin dağılımı itibarıyla Customer First, Platform 360, KoçHub, Pixage ve HR Analytics gibi teknoloji ve çözümlerimizin bu yıl 16 ödülle onurlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çözümlerimiz, dijitalleşmeyi hedefleyen kurumlar için kritik iş süreçlerinin dijital platformlara taşınmasında anahtar rollere sahip. Stevie, Muse, Hermes, IDC, Felis gibi saygınlıkları ile ün yapmış ödül komitelerinin değerlendirmeleri sonucu verilen 57 ödül, KoçSistem ve KoçDigital'in dijitalleşmeyi kurumlarda değer üretimi eksenli bir değişim olarak benimsediğini kanıtlıyor. Aynı zamanda KoçSistem ve KoçDigital'in nitelikli ve geleceğe umutla bakan üretken ve uzmanlaşmış Y kuşağı ağırlıklı çalışanları için de bu tür başarıların önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemeliyim. Bu açıdan verdikleri emek ile bizlere bu anlamlı ödülleri kazandıran 1500'ü aşkın KoçSistem ve KoçDigital çalışanı arkadaşımızı tebrik etmek isterim. Çalışmalarımızı taçlandıran bu ödüller sayesinde artık çok daha iyisini başarmak için hazır olduğumuzu biliyoruz."

KoçDigital'e ödül yağmuru



Türkiye'nin ilk IoT Platformu "Platform 360", yerel ve global pazarlar için bu platform üzerinde tasarladığı ileri analitik ve IoT çözümleri ile Stevie'den ödüllerle döndü.



KoçDigital'in Platform 360 üzerinde yazdığı gerçek zamanlı üretim yönetim sistemi bu yıl Stevie Altın Ödülü'ne layık görülürken, yine aynı platform üzerinde geliştirdiği madencilik endüstrisine yönelik analitik, IoT ve büyük veri çözümleri ise gümüş Stevie ödülünü almaya hak kazandı.



KoçDigital, aynı zamanda Stevie Awards tarafından verilen Muhteşem İşverenler (Great Employers) kategorisinde "HR Analytics" çözümüyle altın ödüle layık görüldü.



KoçSistem'in dijital yayıncılık uygulaması Pixage, bu yıl ödül komitelerinin dikkatinden kaçmadı. Pixage, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve gümrük mağazalarındaki örnek çözümleriyle "Yılın Teknik İnovasyonu" kategorisinde Stevie bronz ödülünü almaya hak kazanırken, Tofaş için hayata geçirdiği Pixage uygulamaları ile AVA Digital Awards kapsamında platinum ödüle layık görüldü.



KoçSistem'in sağlıklı teknoloji kullanımına dikkati çeken sosyal sorumluluk projesi "Aile Saati", medyadaki performansı ile Felis Başarı Ödülü'ne değer görüldü. #haydikapatalım farkındalık hareketi ile başlayan, eğitim ortağı Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın gerçekleştirdiği anne-baba destek eğitimleri ile bir yılda 94 kurs ile 1330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşlarındaki çocuklarına ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA