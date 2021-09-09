KoçSistem'e 5 kategoride birincilik ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KoçSistem'e 5 kategoride birincilik ödülü

KoçSistem'e 5 kategoride birincilik ödülü
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

KoçSistem, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi (Bilişim 500) Araştırması'nda Türkiye'nin "Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" kategorisinde pazar liderliğini sürdürdü.

KoçSistem, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi (Bilişim 500) Araştırması'nda Türkiye'nin "Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" kategorisinde pazar liderliğini sürdürdü.

KoçSistem açıklamasına göre, Türkiye'nin en değerli markalarının dijital dönüşüm ortağı olan KoçSistem, "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisi ile birlikte "Donanım", "Hizmet-Kurulum Bakım Destek Hizmeti", "Hizmet-Barındırma Yönetim Hizmeti" ve "Bilişim Plus-Yapay Zeka" kategorileri olmak üzere toplam 5 kategoride birincilik ödülüne layık görülürken, ödülleri Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, "Bilişim 500, şirketimiz KoçSistem'i ana kategorimizde bu yıl da lider ilan ederek bizleri bir kez daha gururlandırdı. 'Bilişim durursa hayat durur' bilinci ve sorumluluğuyla evinde, ofiste, sahada, müşteri lokasyonlarında özveri ile çalışan tüm KoçSistem çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine bu birbirinden kıymetli ödülleri ithaf ediyorum. Bu yolculukta bizlere güven duyan, heyecanımızı paylaşan, inancımızı perçinleyen değerli müşterilerimize ve iş ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Son dakika haberi: MAHKEME 5 AYLIK EVLİLİK İÇİN 2 YIL SÜRELİ NAFAKA ÖDENMESİNE KARAR VERDİ
Son dakika haberi: MAHKEME 5 AYLIK EVLİLİK İÇİN 2 YIL SÜRELİ NAFAKA ÖDENMESİNE KARAR VERDİ
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Gülşen Gülben Ergen Serdar Ortaç Ferhan Şensoy
Spor Marcao Mert Müldür Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KoçSistem'e 5 kategoride birincilik ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:18:08. #1.16#

title