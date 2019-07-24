KoçSistem'den anne babalara #haydikapatalım çağrısı

KoçSistem çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi "Aile Saati" projesi kapsamında #haydikapatalım hareketini başlattı.

Aile Saati projesi kapsamında #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19: 00 – 20: 00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak "ekransız"; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapıyor.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısına AÇEV Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı ile klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen konuşmacı olarak katılarak projeyle ilgili detayları paylaştılar.

Koç Topluluğu'nun teknoloji şirketi KoçSistem, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı'nın (AÇEV) eğitim ortağı olarak destek verdiği Aile Saati sosyal sorumluluk projesi ile aile içi sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.

Aile Saati projesi kapsamında İstanbul ve İzmir'in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak. Bir yıl boyunca sürecek AÇEV Anne ve Baba Destek Programları kapsamında teknoloji modülünün entegrasyonuyla uygulanacak eğitimler, 20 Eylül 2019'dan itibaren başlayacak. Eğitimlerde ebeveynler çocuklarının teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için desteklenecekler. Eğitimciler başta olmak üzere, çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev alacağı bu projede KoçSistem Gönüllüleri de ebeveynlere teknoloji kullanımı konusunda mentorluk yapacak. KoçSistem Gönüllüleri, ayrıca ebeveynlerin çocuklarla beraber eğlenceli vakit geçireceği çeşitli oyunları da ailelere öğretecek.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada dijital yaşam tarzının günümüzün önemli bir gerçeği olduğu ve teknolojiyi çocuklara yasaklamanın bir çözüm olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geleceği Keşfet söylemi ile iş dünyasına ileri teknoloji çözümleri sunan KoçSistem olarak günümüzde sürekli gelişen dijital yaşam tarzının çocuklarımızın eğitimi üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz.

"Geleceğin yetişkin bireyleri olarak toplum yaşamına katılacak olan çocuklarımızın bu anlamda teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını önemsiyoruz. KoçSistem olarak dijital teknolojileri etkili kullanan eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye'yi birçok alanda dünyada üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz.

"Bu hedefle, en başta çocuklarımızın eğitiminde büyük rol oynayan anne ve babaların eğitimiyle başlamaya karar verdik. Projemizde eğitim ortağımız olan AÇEV'in yanı sıra klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen gibi değerli katkıları ile Aile Saati projemizi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

"Bu kapsamda Aile Saati projemiz ile çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Bunu yaparken ise tüm ailelere ekranları kapalım çağrısı yapıyoruz.

"19: 00 – 20: 00 saatlerinde arasında bir saatlik Aile Saati molamızı verirken, ailelerimize 'Ekranı kapat sohbeti aç', 'Ekranı kapat oyunu aç' örneklerinde olduğu gibi çoğaltılabilecek keyifli vakit geçirme alternatifleri öneriyoruz.

"Bu çok değerli sürede anne babaların çocuklarıyla birlikte daha iyi zaman geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Dijital teknolojilerin doğru, etkin, faydalı kullanımı bizleri, ülkemizi geleceğe taşıyacak."

Aile Saati projesinin eğitim ortağı olan AÇEV'in Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı AÇEV olarak deneyimleri ve gerçekleştirdikleri araştırmaların çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesi için yalnızca anne babalara yüz yüze eğitimlerle ulaşmanın yeterli olmadığını gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyacı var. Burada çevre ile iş yerleri, mahalleler; hatta daha geniş düzlemde bakarsak yasal düzenlemeler, kitle iletişim araçları ve kültür gibi büyük bir ekosistemden bahsediyoruz.

"Aile Saati projesi; bu bütüncül yaklaşım içerisinde hem kurum içi faaliyetler hem sahada yüz yüze eğitimler hem de kitle iletişim araçları ve sosyal medya platformları üzerinden farkındalık çalışmalarını içeriyor.

"Bu şekilde ebeveynlerin teknoloji kullanımı ve çocuklarıyla geçirdikleri zaman içerisinde onların gelişimlerini nasıl destekleyebileceklerine dair bilgi düzeylerini artırmayı hedefliyor.

"AÇEV olarak, çalışma ortamlarından ürün ve hizmetlere kadar çocuk gelişiminin kritik bir paydaşı olarak konumlandırdığımız özel sektörü, bu işbirliğimizde olduğu gibi etki alanı dahilinde vizyon sahibi ve çağının ihtiyaçlarına cevap veren sosyal sorumluluk projelerinde yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Genç ve çocuk iletişimine yönelik çok sayıda kitabın yazarı ve akademik çalışmalarıyla tanınan klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Aile Saati'nin anne babaların birçok sorusuna yanıt üretebilecek verimli bir platform olduğuna vurgu yaparak, ailelere sunulan eğitimlerle bu alanda önemli bir eksiği kapatacağına inandığını söyledi ve ekledi:

"KoçSistem ve AÇEV'i aileler açısından günümüzün önemli bir sorunu haline gelen böyle bir konuyu gündeme getirmeleri nedeniyle özellikle kutlarım.

"Teknoloji bağımlılığı aslında küçük ya da büyük birçok insanı etkileyen yönüyle üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünülmeyi hak ediyor.

"Eğer teknolojiyi bir sıçrama tahtası olarak kullanırsak çok iyi. Ancak teknolojiyi bizi engelleyen bir tahta perde olarak kullanırsak kötü.

"Aile Saati de bu anlamda ebeveynlere teknolojinin kullanımını; bununla beraber ekranların kapandığı; daha iyi bir iletişim ortamının sağlandığı yolları gösterecek.

"Böylece daha etkin ve verimli yaşanacak gerçek bir Aile Saati'nde teknoloji artık anne babalar için korkulacak bir varlık olmaktan uzaklaşarak günün gerçeğine uygun rolüyle öne çıkacaktır.

"En fazla bir saat çocuklarımızla birlikte #haydikapatalım diyerek aile içi iletişimi güçlendirecek; çocuklarımızın zihninde gelecekte hatırlayacakları güzel anılar bırakacağız." (Fotoğraflı)



Kaynak: DHA