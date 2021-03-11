KoçSavunma'nın yönetimi Mehmet Hakan Öktem'e emanet edildi
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KoçSavunma'nın yönetimi Mehmet Hakan Öktem'e emanet edildi

11.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:06
KoçSavunma'nın yönetimi Mehmet Hakan Öktem'e emanet edildi

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ'de (KoçSavunma) Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü görevine Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi Grup Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem getirildi.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ'de (KoçSavunma) Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü görevine Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi Grup Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,1 Mart 2021 itibarıyla gerçekleşen görev değişimiyle Öktem, KoçSavunma şirketinin tüm yönetim süreçlerini üstlenmiş oldu.

KoçSavunma'da 2007'de göreve başlayan, 2011'den bu yana Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü sorumluluğunu üstlenen Yaşar Hakan Başaran ise Koç Bilgi ve Savunma Yönetim Kurulu Başkanına bağlı danışman olarak çalışmalarını sürdürecek.

Mehmet Hakan Öktem, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans bölümlerini tamamladı. 1999'da kariyerine ROKETSAN'da Sistem Entegrasyon ve Test Mühendisi olarak başlayan Öktem, 2003-2008 arasında ABD'de Boeing firmasında görev yaptıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve 2008-2009'da HAVELSAN'da grup lideri olarak çalıştı. Ardından kariyerine KoçSavunma'da devam eden Hakan Öktem, sırasıyla proje yöneticisi, sistem mühendisliği kıdemli uzmanı, sonar sistemler birim yöneticiliği, teknoloji ve mühendislik grup yöneticiliği görevlerini yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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