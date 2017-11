Koçovalı Ailesi'nde Tansiyon Giderek Yükseliyor!

YAMAÇ, ÇUKUR'DAKİ HAİNİ BULMAYA YEMİN ETTİ!



Birbirinden heyecanlı gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler ekran başındakileri soluksuz bırakırken 4. bölüm sosyal medyaya da damgasını vurdu. #çukurdayız etiketi Twitter'da Türkiye gündeminin zirvesine oturdu.



İzleyicilerin merakla beklediği "İdris Koçovalı ne zaman uyanacak?" sorusu Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde cevap buldu. Gözlerini açar açmaz gelini Sena ile tanışan İdris'in, oğlu Yamaç ile yıllar sonra karşılaştığı an ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Ancak baba-oğul arasında geçmişte yaşanan çatışmaların etkisi bugün de devam ederken aile içinde tansiyon yine yükseldi.



Yayın hayatına başladığı günden itibaren heyecanla takip edilen 'Çukur'un dün akşam dördüncü bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #çukurdayız etiketi ile Twitter'da yorumlarını paylaştı. #Çukurdayız Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Birbiri ardına paylaşılan yorumlarda sosyal medyada izleyicilerin en çok ilgisini çeken sahneler Yamaç'ın, Doğukan'la birlikte uçurumdan yuvarlanması ve Celasun'un Vartolu'yu öldürmeye çalıştığı anlar oldu. Yamaç'ın babası ile yüzleşmesi ve aksiyon dolu dövüş sahneleri de çok konuşulan bölümler arasına girdi.



VARTOLU, ARTIK GERÇEKTEN ÇUKUR'DA!



Yamaç ile yaptığı anlaşmayla Çukur'da yaşamaya başlayan Vartolu'nun memleketindeki tüm tanıdıklarını toplayarak mahallede herkesi selamladığı sahne, bölümün en çok konuşulan anlarından bir diğeriydi. Mahalledeki fırtınanın daha da şiddetlendiği bu anlarda Yamaç'ın Vartolu'nun karşısına çıkması, Çukur'daki mücadelenin renginin değişeceğinin sinyallerini verdi.



Yamaç ile Sena'nın açık havada Türk sinemasının ölümsüz eserlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı izlediği sahne, en romantik dakikalar olarak bölüme imzasını atarken, Celasun'un Vartolu'yu öldürmeye çalıştığı an ise gerilimi tırmandırdı. Bölümün finalinde Yamaç'ın, tahsilat işini üstlendiği pop şarkıcısı Doğukan'la birlikte içinde olduğu aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı dakikalar, yürekleri ağza getirdi. Orange Blossom grubunun 'Ya Sidi' adlı şarkısının kullanıldığı sahne, müzik seçimiyle de ekran başındakilerden tam not aldı.



Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Çukur'da bir hain olduğu düşüncesini babasıyla paylaşan Yamaç'a, İdris'in "Karşıma kesin kanıtla geleceksin, yoksa hiç gelme" şeklinde karşılık vermesi, "Yamaç, nasıl bir plan yapacak?" sorusunu akıllara getirdi.