Koçluk Sektöründeki Büyümenin Sebepleri
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Koçluk Sektöründeki Büyümenin Sebepleri

Koçluk Sektöründeki Büyümenin Sebepleri
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

House of Human CEO'su Umut Ahmet Tarakcı, koçluk sektöründeki büyümenin sebeplerini anlattı.

House of Human CEO'su Umut Ahmet Tarakcı, koçluk sektöründeki büyümenin sebeplerini anlattı. Koçluğun 1970 yıllarında ortaya çıkmış bir faaliyet olduğunu, zaman içinde yönetici koçluğu ile yaşam koçluğunun birbirinden ayrılmaya başladığını; kendi içinde takım koçluğu, kariyer koçluğu, yönetici koçluğu, lider koçluğu gibi alt kavramlara ayrılarak çeşitlendiğini ve her birinin ayrı bir faydaya bölündüğünü söyledi.

Takımların daha iyi olması için takım koçluğu yaptığını söyleyen Tarakcı, takım koçluğu sayesinde satış ve verimliliğin arttığını belirtti. İnsanların koçluk yaptıklarında kendilerini daha iyi tarif ettiğini, daha iyi tarif edince hedeflerine daha doğru hareket ettiklerini, harekete geçerken yanlarında bir yol arkadaşı olduğunu, bu durumun kişinin bireysel gelişimi ve verimliğini arttırdığını ifade etti.

Neredeyse yapılan bütün koçluk test çalışmalarında koçluğun kar getirdiğinin, karlılığı arttırdığının, pozitif iletişim ortamını arttırdığın görüldüğünü söyleyen Tarakcı, koçluğun işe yarıyor olması koçluk sektörünün tutulmasına sebep olduğunu belirtti.

Kaynak: Wise.tv

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