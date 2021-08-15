Koçluğun Kişiye ve İşletmeye Faydaları!
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Koçluğun Kişiye ve İşletmeye Faydaları!

Koçluğun Kişiye ve İşletmeye Faydaları!
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

House of Human CEOsu Umut Ahmet Tarakcı, koçluğun kişiye ve işletmeye faydaları hakkında değerli bilgiler paylaştı.

House of Human CEOsu Umut Ahmet Tarakcı, koçluğun kişiye ve işletmeye faydaları hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Tarakcı, koçların insanlara düşünüldüğünden daha farklı sorular sormakta olduğunu belirtti. Koçların insanlara hayatta gerçekten ne istedikleri, öteki insanlarla hangi noktalarda çatıştıkları, aslında kim oldukları gibi sorular yönelterek cevapları duymalarını sağladığından bahsetti. Bunun bizim kültürümüzde olmadığından çok işe yarayan bir yöntem olduğunu vurgulayan Tarakcı, bireyin kendisiyle ilgili gerçekleri görüp gelişim yolculuğunu planlamasının otomatik olarak firmaya da yansıdığından söz etti.

Firmalarda yöneticilerin kendi kişisel yolculuklarında neyi bilip bilmediklerini fark etmeleri, bilmedikleri alanda geri bildirim almayı kabul etmeleri ve gelişmelerinin önemini vurgulayan Tarakcı, koçluğun eğitimlerin bir uzantısı olarak mutlaka kullanıldığını anlattı. Kimlik gelişiminin öğrenilen bilginin harekete dönüşümünü gerektirmesinin yanı sıra değiştirilmesi hedeflenen davranışın tam olarak ne olduğunun bilinmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. İnsanların kendi başına bu farkındalığa ulaşmasının çok zor olduğunu, kişinin kendisini "yargısız" bir başkası üzerinden gözlemlemesinin gerekliliğini, bu yüzden diğer kişinin koç olmasının uygun olduğunu açıkladı.

Ayrıca firmaların koçluğu liderliğin, müşteri ilişkilerinin bir parçası olarak kullandığını, bütün dünyada hizmet alanının sektörün %70'ini oluşturduğunu, dolayısıyla bu kadar insana dayalı bir sektörde "akıllı" firmaların koçluk sistemini kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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