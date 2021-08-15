Koçluğun Gençlerin Gelişimindeki Rolü!
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Koçluğun Gençlerin Gelişimindeki Rolü!

Koçluğun Gençlerin Gelişimindeki Rolü!
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

House of Human CEO'su Umut Ahmet Tarakcı, koçluğun gençlerin gelişimindeki rolünü anlattı.

House of Human CEO'su Umut Ahmet Tarakcı, koçluğun gençlerin gelişimindeki rolünü anlattı.

Her öğretmenin, koçluk sürecinin içerisinde bulunması gerektiğinden bahsetti. Gençlerin kendini tanıtma süreçlerini bilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Koçluk eğitimi almaya başlayanların ortalama yaşının 35 olduğunu ve geç kalındığını söyledi.

Kişinin ne istediğini, neden istediğini, değerlerinin ne olduğunu, hayata bakış açısının ne olduğunu, hangi meslek dallarını tercih etmesi gerektiğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Mesleklerin, korkulardan şablonlardan kurtularak belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Burada görevlerin koçlara, öğretmenlere ailelere düştüğünü söyledi. Koçların, gençlere ücretsiz koçluk vermesi gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı. Birbirinden öğrenme ve anne babayı koç gibi konumlandırma, önümüzdeki on yılın hikayesi olabileceğini aktardı.

Kaynak: Wise.tv

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