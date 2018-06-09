Koçer ve Fadıloğlu'dan İmo'ya Ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti il ve ilçe yöneticilerinden oluşan bir heyet İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, sektörün genel durumu ve sorunları ile ilgili bilgi verdi. Çeliktürk, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledikten sonra, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çeliktürk, "Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemi yaşıyoruz. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden ülkemize hayırlı sonuçlar çıkmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile Türkiye'nin her anlamda kalkınmasının daha da hızlanacağını söyledi. Koçer, Gaziantep'te devam eden ve planlanan hükumet yatırımları ile ilgili bilgiler de verdi. Ziyarete katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da sivil toplum ve meslek kuruluşlarının görüşlerini her zaman önemsediklerini belirterek, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kuruluna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP