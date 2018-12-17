Koçer, TBMM'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 Bütçesine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesi ile ilgili değerlendirmede, finansal saldırılara ve spekülatif ataklara rağmen Türkiye'nin üretmeye, istihdam oluşturmaya, ihracata, büyümeye ve kalkınmaya devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Grubu adına söz alan Milletvekili Nejat Koçer, bölgesinde ve dünyada siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin küresel alanda önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Kasım ayında 168 milyar dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını vurgulayan Koçer, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,3 düzeyine yükseliyor, kur ve faiz dengesi sağlanıyor, güçlü dış ticaret rakamlarıyla birlikte ekonomik güven artış gösteriyor" dedi.

Uygulanan kararlı ve akılcı politikalarla Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 190 ülke arasında 43. sıraya yükselmeyi başardığını ifade eden Koçer, "Bu durum, ülkemizin ekonomik alanda uluslararası düzeyde rekabet gücünün artması açısından son derece önemli bir gelişmedir. Türkiye'nin dünden ve bugünden çok daha farklı, çok daha ileri bir noktaya ulaşması için sağlıktan eğitime, turizmden sanayiye her alanda belirlediği yeni ve büyük hedefleri vardır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu hedeflere uygun bir vizyonla, yatırımcı dostu politika ve hamleler gerçekleştiriyor. Teknoloji, tasarım, markalaşma ve inovasyona dayalı üretime hız kazandırıyor. Türkiye artık teknolojiyi takip eden ülke olmaktan çıkarak teknolojiyi tasarlayan ve üreten bir ülkeye dönüşmeye başlamıştır. Yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yüzde 8,7'lik artış kısa zamanda ürettiğimiz teknolojiyi geliştirerek, ihraç eden ülke konumuna ulaşacağımızı gösteriyor. Özel sektöre, girişimcilere ve KOBİ'lere verilen, teknoloji ve Ar-Ge'yi teşvik eden desteklerin üretime dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz. TÜBİTAK'ın son yıllarda 16 bin projeye 8 milyar liralık kaynak kullandırması, Türkiye'nin özellikle sanayi alanında ihtiyacı olan yapısal ve dijital dönüşüme hız kazandırıyor. Sanayi Bakanlığımız TÜBİTAK destekleriyle geleceğin bilim insanlarının ve teknoloji girişimcilerinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Bu süreçte Ar-Ge, inovasyon ve patentin önemini kavrayan firmalarımız markalaşmada önemli başarılara imza atıyorlar. Dünya genelinde geçen yıl yüzde 5,8 artış gösteren patent başvurusu ülkemizde yüzde 24,9 artış göstermiş Marka tescil başvurusu yüzde 8,94 artışla 247 bine ulaşmıştır. Türkiye, Avrupa'da marka başvurusunda birinci, tasarımda ikinci sıradadır. Ülkemizde, 54 bin çalışanıyla 1038 Ar-Ge merkezi 5 bin çalışanıyla 283 tasarım merkezi inovatif projeler için faaliyetlerini sürdürmektedir. Savunma Sanayimiz yüzde 65 milli ve yerlilik oranıyla art arda yüksek katma değerli ürünler geliştirip üretirken Ülkemiz, savunma sanayisinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. 6,7 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek savunma, havacılık ve uzay teknolojisi alanlarında küresel bir güç haline gelmiştir.Nitelikli insan gücümüze güç katmak, bilim insanları başta olmak üzere tersine beyin göçünü başlatmak için hazırlanan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını ülkemiz adına çok önemsiyor ve bu projeyi takdirle karşılıyorum. Sanayi Bakanlığımızın, sanayide dijital değişim ve dönüşümü sağlamak için başlattığı yeni projesini katma değerli ve yüksek teknolojili üretim için önemli bir fırsat olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Model fabrikaların kurulmaya başlanması büyük bir vizyon değişikliğidir"

Açıklamalarında model fabrikalara ilişkin değerlendirmeler de yapan Koçer, "Türkiye'nin en büyük OSB'ne sahip ihracatta 6. büyük şehiri olan Gaziantep'in de aralarında olduğu 5 pilot ilimizde model fabrikaların kurulmaya başlanması sanayimiz adına büyük bir vizyon değişikliğidir. Bu model fabrikalar sayesinde KOBİ'lerimiz operasyonel verimliliklerini arttıracak, dijital dönüşümle birlikte rekabet üstünlüğü elde edeceklerdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkemiz sanayisinin, teknoloji üreterek ve üretenlere destek olarak gelişmesi yönünde önemli faaliyetlerde bulunuyor. Bu önemli faaliyetler başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, Sanayi Bakanlığımızın 2019 bütçesinin, ülkemiz milletimiz ve sanayimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA