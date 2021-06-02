Koçbaşlı kumar baskını

Adana'da polis, kumar oynatıldığı öne sürülen 24 iş yeri ve 5 ikamete yaptığı baskında 29 şahsa adli işlem uyguladı, 127 şahsa ise kumar oynamak ile pandemi kurallarına uymamaktan 567 bin 492 bin lira para cezası yazdı.

Adana'da polis, kumar oynatıldığı öne sürülen 24 iş yeri ve 5 ikamete yaptığı baskında 29 şahsa adli işlem uyguladı, 127 şahsa ise kumar oynamak ile pandemi kurallarına uymamaktan 567 bin 492 bin lira para cezası yazdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kapalı olması gereken iş yerlerinde ve bazı evlerin kumarhaneye çevrilerek burada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak 24 iş yeri ve 6 eve baskın yaptı. Polisin bazı iş yerlerine kapı açılmadığı için koçbaşıyla kapıları kırarak girdiği görüldü. Polisin yaptığı baskınlarda 29 şahsa kumar oynatmaktan ve pandemi kurallarına uymamaktan adli işlem başlatılırken, 127 şahsa ise kumar oynamak ve pandemi kurallarına uymamaktan 567 bin 492 lira para cezası kesildi. Polisin baskını sırasında kumar oynayanların kaçmaya çalışması ise gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

Kumar oynatılan iş yerlerinde 21 bin 597 lira para, 1 ruhsatsız tabanca, 16 gram metamfetamin, çok sayıda poker pulu ve oyun kağıtları ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı