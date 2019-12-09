Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar

09.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:06

Zonguldak'ta çep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.H, Ç.K isimli şahısların cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu sattığı tespit etti. Narkotik ekipleri şahısların bulunduğu eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Narkotimler kapıyı açmayan şahıslara karşı koçbaşı kullanarak ikamet kapısına kırıp içeri girdi. Eve yapılan aramada 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından A.H, Ç.K isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA