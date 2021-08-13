Kocayayla'da kamp başlıyor

13 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİKocayayla'da kamp başlıyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Gemlik Karacaali ve Kestel Alaçam ilçelerinden sonra şimdi de Keles Belediyesi işbirliğiyle Keles Kocayayla Oba Çadır Kampı hizmete açılıyor.

13 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Kocayayla'da kamp başlıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Gemlik Karacaali ve Kestel Alaçam ilçelerinden sonra şimdi de Keles Belediyesi işbirliğiyle Keles Kocayayla Oba Çadır Kampı hizmete açılıyor.

Keles İlçesi Kocayayla'da yer alan Oba Çadır Kamp alanında 16 Ağustos - 04 Eylül 2021 tarihinde Uludağ'ın eteklerinde eşsiz doğa manzarası eşliğinde misafirlerine kapılarını açacak olan kamp, 14-17 yaş arasında 2'si kız, 3'ü erkek toplam 5 dönemden oluşacak ve program 3 gün sürecek. Kamp alanında gençler, ata binme, oryantiring, okçuluk, mas güreşi, matrak, mangala, müzik gibi birçok eğitimi alma fırsatı bulacaklar. Her bir dönem için 50, 5 dönem sonunda da 250 genç kamp hizmetinden ücretsiz yararlanacak.

Kapma katılmak isteyen gençler, https://www. bbbgenclikkulubu. com/etkinlik/keles-kocayayla-oba-cadir-kampi adresinden online kayıt yaptırabilecekler.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre