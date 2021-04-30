Kocatepe'de mest eden gün batımı manzarası

Kocatepe'de mest eden gün batımı manzarası Büyük Taarruz 'un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'de ki gün batımı manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Kocatepe'de mest eden gün batımı manzarası

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz 'un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'de ki gün batımı manzarası drone ile havadan görüntülendi. Güneşin batma anında Kocatepe büstü ile ortaya çıkan manzara ise görenleri adeta mest etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan gün batımı manzarası adeta kartpostallık bir görüntü oluşturdu. Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü büyük beğeni toplarken, bir çok kullanıcıda görüntüyü kendi hesabından paylaştı. Görüntülerde gün batımı ile birlikte ortaya çıkan ışık hüzmesi ise görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN