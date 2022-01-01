- Kocatepe Camii'nde yeni yılın ilk namazı kılındı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde tüm camilerde "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması, Kocatepe Camii yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde tüm camilerde "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması, Kocatepe Camii yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde tüm camilerde "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması, Kocatepe Camii yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çocuklarında ilgi gösterdiği buluşmada vatandaşlar dualar etti. İmam namaza gelen vatandaşların yeni yılda huzurlu mutlu geçmesi yönünde dileklerde bulundu. Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi. Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter'da "Ailece camide, milletçe duadayız" diye duyuru yapmıştı.