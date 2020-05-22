Kocatepe Camii'nde cuma namazı kılındı
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Kocatepe Camii'nde cuma namazı kılındı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Kocatepe Camii'nde kılındı.

Kocatepe Camii'nde cuma namazı kılındı
22.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:23

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Kocatepe Camii'nde kılındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, temsilen kılınan cuma namazı, bu hafta Kocatepe Camii'nde kılındı. Çok az sayıda kişinin katıldığı namazı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin kıldırdı. Şahin, namaz öncesi, 'Bir Ömrü Ramazan Gibi Yaşamak' başlığıyla okuduğu hutbede, "11 ayın sultanı ramazanda eda ettiğimiz ibadetlerle, Cenab-ı Hakk'a yakınlığımızı artırdık. Bu yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız kulluk lezzetini, gönül huzurunu, bir ömre yayalım. İşte o zaman dünya hayatımız ramazan, ahiretimiz de bayram olacaktır" dedi.

Ramazan ayının bereketiyle, esenliğiyle, rahmetiyle bir ay boyunca bizi kuşattığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla irade eğitimi ve sabır imtihanından geçtik. Orucumuzu nefsimizin heva ve heveslerine kalkan eyledik. Her türlü kötülüğe karşı Sevgili Peygamberimizin tavsiyesiyle 'Ben oruçluyum' dedik. Kendimizi tutarak elimize, dilimize, kalbimize hakim olduk. Oruç tutmanın rikkatiyle sevgiyi, şefkati, merhameti kuşandık. Rabbimizin bize bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzü artırdık. Öyleyse geliniz! Orucun eğittiği iradelerimizin değerini bilelim. Nefsimizin arzu ve isteklerine karşı kendimizi tutalım. Dilimizi yalan, iftira gıybet, koğuculuk gibi çirkin sözlerden uzak kılalım. Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize, çevremize ve bütün mahlükata şiddetle değil, merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü muhabbet üzere tutalım."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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