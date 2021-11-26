Koçaslan: "Şimdi üretim zamanı"

Koçaslanlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, önümüzdeki günlerde piyasada olacak PAKCS kapaklı damper ile kaliteyi ve yol güvenliğini üst seviyede sunacaklarını söyledi.

Satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, akaryakıt ve sigorta hizmetlerinden oluşan kapsamlı hizmet yelpazesini 6 ilde, 17 ayrı lokasyonda 750 kişilik ekibi ile hizmet sunan Koçaslanlar, karayolunda hareket eden, tekeri olan her segmente hitap ediyor. Otomobilden hafif ticariye, yolcu grubu minibüs, midibüs, otobüsten kamyonete, çekiciden treylere ve bu ürünlerin satış, satış sonrası hizmetleri, yedek parça tedarik hizmetleri, ikinci el satışları ve operasyonel kiralaması hizmeti verdiklerini belirten Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "Türkiye adına fayda sağlamak mottosuyla çıktığımız yola, işin merkezinde müşteri memnuniyetini esas aldık. Çünkü bizim için başarı demek, yüzü gülen müşterilerdir. Müşterilerimizin satış ve satış sonrasındaki süreçlerde onların çözüm ortağı olmak temel prensibimiz. Azami memnuniyet odaklı yaklaşımımızı günün şartlarına entegre edebilmek için teknolojiyi ve yenilikleri titizlikle takip ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz edip onların ihtiyaçlarına en doğru zamanda, en doğru biçimiyle cevap veriyoruz. Onların bizlerden bir ürün veya hizmet aldığında kafalarının ve gönüllerinin rahat olmasını sağlıyoruz. Güven inşa ediyoruz. Bu anlayış ve sorumluluk ile İzmir'deki tesislerimizde kapaklı damper üretimine başlıyoruz" dedi.

Kapaklı damperin alt şasi grubunu, 2006'dan beri kesintisiz bayiliğini yaptıkları Tırsan şasi üzerine inşa ettiklerini belirten Koçaslan, "Kapaklı damper sektöründe en büyük sıkıntı üretim süreçlerinde bir standardın olmamasıdır. Bu sebep de bizlerin bu yatırım içerisine girmemize sebep oldu. Pakcs markası ile üreteceğimiz kapaklı damperin her bir parçası aynı standartta olacak olup, yedek parça ihtiyacı anında, müşteri herhangi bir parçasını talep ettiğinde aracın üzerine orijinal ekipman gibi kendisi montajını yapabilecek. Bu özellik ihtiyaç anında aracın satış sonrasında daha hızlı onarım yapılmasına, daha az zaman hareketsiz kalmasına, yani ticari verimliliğine katkı sağlayacaktır. Yine bu üretimde yapmış olduğumuz iş modelinde, alt şasi grubundaki Tırsan markasına yakışır kalitede üstyapı modelini uygulayacağız. Burada yapılan kalıplar, kullanılan kaynak modelleri, saç birleştirme yöntemleri güncel yeniliklerle yapılmaktadır. Yine sektöründe ilk olarak kurmuş olduğu boya tesislerinde, 4 adet 16 metrelik kombine fırınlar ile kimyasal yıkama, kumlama, astarlama ve boyama ile üretim safhası tamamlanacaktır. Bu yöntem ile aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacağız. Kaliteli ve yol güvenliği üst seviyede olan, aynı zamanda Tırsan şasilerin kullanımı sebebiyle bu treyleri çeken araçlara sağlayacağı yakıt ekonomisi ile öne çıkacak" diye konuştu. - BURSA

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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