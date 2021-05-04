Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim'
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Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim'

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | 3. Sayfa

Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim' Küçükçekmece'de araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi.

Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim'

İSTANBUL - Küçükçekmece'de araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi. Bu sırada kavga etmeyi bırakan çift, vatandaşlara saldırırken, kocasıyla kavga eden kadın ise 'Ya bırakın o benim eşim' diyerek ilginç bir şekilde tepki gösterdi.

Olay, Küçükçekmece'de bulunan bir cadde de meydana geldi. İddiaya göre, bir çift 06 BGC 131 plakalı aracın içerisinde küçük çocuklarının gözü önünde kavga etmeye başladı. Bu sırada şiddet gören kadın çocuğunu da alarak araçtan indi. Bu duruma daha da sinirlenen adam karısını araca bindirmeye çalıştı. Yaşananlar sırasında çiftin küçük çocukları büyük bir korku yaşayarak annesine sarıldı.

Vatandaşlar karı-kocayı ayırmak için müdahale etti

Çevrede kavgayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek çifti ayırdı. Bu sırada vatandaşlardan biri olaydan etkilenmemesi için çocuğu yanına alarak çiftin yanından uzaklaştırdı. Bir süre daha tartışmasını sürdüren çift, daha sonra kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara saldırdı.

Kocasıyla kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki

Bu sırada çevrede ki diğer vatandaşlar da camlardan adama bağırmaya başlayınca kadın, 'Ya bırakın o benim eşim' diye bağırdı. Bu sırada çevrede ki vatandaşlar da kadına, 'Seni öldürse iyi mi?' diye bağırdı. Kadın daha sonra çocuğunu da alarak şiddet gördüğü kocasının aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim'
Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim'
Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim'
Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, 'Ya bırakın eşim benim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki: 'Ya bırakın eşim benim'
Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki: 'Ya bırakın eşim benim'
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