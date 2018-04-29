Kocasıyla Tartıştışan Kadın, Çocuklarının Gözü Önünde Kendini Bıçakladı
Adana'da sokak ortasında kocasıyla tartışan kadın, çocuklarının gözü önünde kendini bıçaklarken, kız çocuğunu da yaraladı.
Adana'da sokak ortasında alışveriş nedeniyle kocası ile tartışan kadın, çocuklarının gözü önünde kendini bıçakladı. Sinir krizi geçiren kadın, araya girmeye çalışan kız çocuğunu da alnından yaraladı.
KIZ ÇOCUĞUNU ALNINDAN YARALADI
Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana gelen olayda Zeynep C. iki çocuğu ve kocası Hasan C. ile birlikte Abidinpaşa Caddesi'nde gezmeye çıktı. Ancak karı koca alışveriş nedeniyle tartışmaya başladı. Sokak ortasında tartışma büyüyünce genç kadın çantasından bıçak çıkartıp eşini tehdit etmeye başladı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren genç kadın kendini vücudunun birkaç yerinden bıçakladı. Araya girmeye çalışan kız çocuğu da alnından yaralandı.
KANLAR İÇİNDE KALAN GENÇ KADINA MÜDAHALE EDİLDİ
Bu arada vatandaşlar genç kadının kendisine daha fazla zarar vermesinin önüne geçti. Vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Kanlar içinde kalan genç kadın ve kız çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti.
ERKEK ÇOCUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Anne kız Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya şahit olan erkek çocuk ise gözyaşlarını tutamadı. Koca ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
DURUMLARI İYİ
Genç kadının ve kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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Herkes kendine gelsin. Sabır ,sağlık ,şükür ,saygı ,sevgi ,çalışmaktan her şey çözülür .Sabrın sonu selamet. sorum lu sorumluluğunu bilsin ,Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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adana hindistan kardes sehir ülkeCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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Yine mi adanaCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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Çantadada buçak taşıyor piskoparCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Yaz geldi sıcaklar da artık olaylarda artışı saglıyacak gibi.....Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır