Kocasıyla Tartıştışan Kadın, Çocuklarının Gözü Önünde Kendini Bıçakladı

Adana'da sokak ortasında alışveriş nedeniyle kocası ile tartışan kadın, çocuklarının gözü önünde kendini bıçakladı. Sinir krizi geçiren kadın, araya girmeye çalışan kız çocuğunu da alnından yaraladı.

KIZ ÇOCUĞUNU ALNINDAN YARALADI

Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana gelen olayda Zeynep C. iki çocuğu ve kocası Hasan C. ile birlikte Abidinpaşa Caddesi'nde gezmeye çıktı. Ancak karı koca alışveriş nedeniyle tartışmaya başladı. Sokak ortasında tartışma büyüyünce genç kadın çantasından bıçak çıkartıp eşini tehdit etmeye başladı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren genç kadın kendini vücudunun birkaç yerinden bıçakladı. Araya girmeye çalışan kız çocuğu da alnından yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALAN GENÇ KADINA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu arada vatandaşlar genç kadının kendisine daha fazla zarar vermesinin önüne geçti. Vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Kanlar içinde kalan genç kadın ve kız çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti.

ERKEK ÇOCUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anne kız Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya şahit olan erkek çocuk ise gözyaşlarını tutamadı. Koca ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DURUMLARI İYİ

Genç kadının ve kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.