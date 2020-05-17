Kocasıyla gittiği hastaneden yalnız çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasıyla gittiği hastaneden yalnız çıktı

Kahramanmaraş'ta eşini korona virüsten (Covid-19) kaybeden 60 yaşındaki Hatice Serdar, "Virüsü nasıl kaptığımızı bilmiyorum, sadece 2 kare markete gittik" dedi.

Kocasıyla gittiği hastaneden yalnız çıktı
17.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:35

Kahramanmaraş'ta eşini korona virüsten (Covid-19) kaybeden 60 yaşındaki Hatice Serdar, "Virüsü nasıl kaptığımızı bilmiyorum, sadece 2 kare markete gittik" dedi.

Kahramanmaraş'ta saatçilik yapan Nuri Serdar, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiş, 60 yaşındaki eşi Hatice Serdar 23 gün sonra korona virüsü yenerek sağlığına kavuşmuştu.

Eşi Nuri Serdar'ın (64) herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini, kendisini hastaneye götürdüğünü kaydeden Hatice Serdar, "Virüsü nasıl kaptığımızı bilmiyorum, sadece 2 kare markete gittik" dedi.

Eşiyle birlikte gittikleri hastaneden tek çıkmanın üzüntüsü yaşayan Hatice Serdar, "Eşim beni getirdi hastaneye. Üşütme tutuyordu, öksürüğüm vardı. Beni sabahleyin servise aldılar. Eşimi de tedbir için almışlar. Onu direkt yoğun bakıma aldılar. Biz de korktuk niçin yoğun bakıma aldılar diye. Bizi üzmemek için söylememiş. Yer yoktu da serviste onun için dedi. Hemşire hanım geldi 'eşiniz yoğun bakımda' dedi. Neden dedim. O da, 'Çünkü onun ciğerleri seninkinden çok kötü de onun için' dedi. Sonra eşimin atraksiyonu düştü. Benimki de öyle. Sizi de eşinizin yanına götürelim dedi. Eşimin yanına götürdüler, yan yana yatırdılar. Tedaviye başladılar. Eşimin yanına vardığımda çok zor nefes alıyordu. O gün yapılan testlerde ben negatif çıktım. Negatif çıkınca sevindi. Eşimin testi ise pozitif çıktı. Pozitif gelince iyice kötüleşti. 2 gün orada yaşadık beraber. Perşembe günü akşam saatlerinde durumu kötüleşti ve vefat etti. Çok zor günler geçirdim. Allah kimseleri düşürmesin. Televizyonda görüldüğü gibi değil. Kocam virüse yenik düştü, Allah rahmet etsin. Ama Rabbim bana ömür verdi, şifa ihsan etti. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ağladıysam ağladılar, güldüysem güldüler. Beni çok teselli ettiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı Haber
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Fahrettin Koca Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Ersin Korkut Jennifer Lopez Bartu Küçükçağlayan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Kız Çocuk Adana Avrupa
Şu an buradasınız: Kocasıyla gittiği hastaneden yalnız çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 14:31:51. #1.14#
title