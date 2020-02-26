: Kocasının tüfekle vurması sonucu kaybettiği görme yetisini geri istiyor

26.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:07

Gaziantep'te kocasının tüfekle yaralaması sonucu bir gözü tamamen, diğerinde de yüzde 95 oranında görme kaybı olan 21 yaşındaki Dilara Y., yeniden görebilmek istiyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesinde yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için babaevine dönen Dilara Y, konuşmak için gelen kocasının pompalı tüfekle ateş etmesiyle gözlerinden yaralandı.

Bir gözü tamamen kör olan diğeri ise yüzde 5 görebilir hale gelen Dilara Y, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kocasının kendisini uyuşturucu içmeye zorladığını öne sürerek, "Ben de bunu reddettim defalarca. Ayrılmak istedim, ayrılmak istediğimi her dile getirdiğimde öldüresiye dayak yedim. Darp raporlarım da var, fotoğraflar da var." diye konuştu.

Kocasının, kapının camını kırarak içeri ateş ettiğini anlatan Dilara Y, şöyle devam etti:

"Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi kaybettim. Yoğun bakımda yattım. Doktora 'Ben neden göremiyorum' diye sordum. O psikolojide bana direkt açıklamamak için 'Katarak inmiş, tedaviden sonra göreceksin.' dedi. Sağ gözümün alındığını çok sonra öğrendim. O zaman zaten dünyam başıma yıkıldı."

Dilara Y, diğer gözünün ancak yüzde 5 gördüğünü söyledi, "Tek umudum, tek beklentim, sol gözümün yüzde 40-50 görebilmesi, yani kendi hayatımı kendim devam ettirebilecek şekile gelmesi. 21 yaşındayım sürekli aileme yük olmak istemiyorum. Birilerine muhtaç olarak yaşamak istemiyorum. Kendi hayatımı kendim sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dilara Y, boşanma aşamasında olduğunu belirttiği kocasının, tutuklu yargılandığı bu davada en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Kaynak: AA

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