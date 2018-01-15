Kocasının Sapkın Fantezilerinden Bıkınca İlginç Bir Cinayet Planladı, 2 Buçuk Yıl Yatıp Serbest Kaldı
ABD'li kadın, eşinin sapkın cinsel ilişki taleplerinden bıkınca bindiği kayığı sabote ederek ölmesine sebep oldu. 2 buçuk yıl hapis yatan kadın, yaşadıkları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.
New York'ta kocasının üçlü cinsel ilişki de dahil olmak üzere bir çok sapkın ilişki taleplerinden bıkan 37 yaşındaki Angelika Graswald, adamın New York'taki Hudson Nehri'nde bindiği kayığın tahliye tıpasını gizlice çıkardı. Kayığın su alıp batması üzerine kocasının boğularak ölmesine sebep olan kadın, 2015 yılından beri tutuklu bulunuyordu.
BOĞULURKEN SADECE SEYRETTİ
Çift 19 Nisan 2015 tarinde kürek çekmek için Hudson nehrine gitti. Kadın gizlice nişanlasının bindiği kayığın tahliye tıpasını çıkardığı için kayık su aldı ve alabora oldu. Su üsten kalmak için mücadale eden adam boğulurken, kadın kendisini izlemekle yetindi.
ACİL SERVİSİ ARAYIP KAZA SÜSÜ VERDİ
Kadın daha sonra sağlık görevlilerini arayıp "Nişanlım boğuluyor" dedi. Olay yerine gelen kurtarma görevlileri adamın cesedini bulamadı. Adamın ancak üç hafta sonra bölgedeki ballıkçılar tarafından bulundu.
2 BUÇUK YIL YATIP TAHLİYE OLDU
Olaydan sonra polis, kadının sosyal medya paylaşımlarından dolayı cinayeti işlemiş olabileceğinden şüphelendi. Polis tarafından sorgulanan kadın tutuklandı. Dava yıllarca devam ederken çıkarıldığı mahkeme nihayet kadına dört yıl hapis cezası verip iki buçuk yıllık tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak onu serbest bıraktı.
"SAPKIN TALEPLERİNDEN BIKMIŞTIM" DEDİ
Daily Mail'e konuşan kadın olayı soruşturan savcılara, nişanlısının sapkın taleplerinden bıktığını cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.
ÖLEN ADAMIN AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ
Kadının boğrak öldürdüğü nişanlısı Viafore'nin ailesi, bir insanın öldürmenin cezasının dört yıl olmasının katil için mükafat olduğunu söyleyerek karara büyük tepki gösterdi.
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Kadın iyi yapmış böyle bir sapıkla şimdiye kadar dayanması bile büyük bir mucize doyumsuz aç gözlülüğün sonu bu canı cehenneme .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Zaten dörtlü, Uclu birlektilik hayatinizda var ve normal olan biseyki baska mazeretmi bulmadin kadinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ilgninç kadının tarzını beğendimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ağzı olan konuşuyor derdi büyüklerimiz ...ne güzelde söylemişler gerçekten ağzı olan konuşuyor..birisi diyor yok ayrıldaydı diğeri hak adalet diyor..ne zaman bu kadar yozlaştık kültürümüzden uzaklaştık..insan öldürmeyi ne zaman bu kadar meşru görmeye yada sapkın teklifleri görmezden gelip ayrıldaydı demeyi..sapkanızı önümüze koymadan düşünme vakti..çünki zaman tükenmek insanlık ölmek üzere...saygılarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bu cani kadina hak verirsiniz esi aldatti diye oldurene cani dersiniz ayrilsaydi dersiniz bence bir doktora gorununCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şimdi kadın yada erkek karakter ve yapı önemli o insan eyer kafasında bu tür manyak ve katilce kurgular yapmışsa önceden ifadeside herşeyde kafasında hazırdır ayrıl ne var dağdamı yaşıyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adam öldürmekte sinek öldürmek gibi birşey oldu, canı sıkılan hoop öldürüyorCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Ayrılsaydı adamdan ! Her fanteziden bıkan öldürsün eşini o zaman! Saçma bir adalet anlayışı!Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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Böle adamlar kendini belli ediyor yol yakınken dönmeliCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Kadın yenisini bulmuştur. İyi ve akıllı bir planla olayı çözmüş.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Eee bu haberden nasıl bir ders çıkarmamız lazım...Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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asıl sapkın sensin adamla anlasamıyorsan ayrılacaktın insan öldürmek o kadar ucuz oldu artıkCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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NE YAPALIM BAZI KADINLAR SIKICI Bİ HAYAT İSTER.Cevap Yaz 4 17 Yayından KaldırAKROŞTİŞŞ: Aks ın kaymış, boxing yapSırayada girsen çıkaman Ford danLevyeyle dalsan rafting bakIslak odunla vuraman ya !1 2 Yayından KaldırSIRADAN: En sıkıcı anları alışverişe çikamadıklari an dır...net9 3 Yayından Kaldır
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Fantazi kurbanı....ablacım ayrilsaydın..demekki sende memnun kalmissin ...baska bir sebebi varsa soyle. Yoksa buradaki milletin aklinda hep o fanteziler neydi acaba sorusu kalacak...Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
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Aceba sapık fantazileri ne diye ilk defa bir haberi sonuna kadar okudum ya laCevap Yaz 13 6 Yayından KaldırASLI SENDE BENİ ÖLDÜR CANIM: Aslı2 6 Yayından KaldırASLI: PEKİ NEYMİŞ FANTEZİLERİ ÖĞRENDİNMİ9 6 Yayından Kaldır
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Ne canım olmuş ya ohhhhhhCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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aylacım. ben. dordüncü. olyumCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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ADAM HAYATINDA BİRAZCIK RENK İSTEMİŞ ONU BİLE ÇOK GÖRMÜŞ.Cevap Yaz 9 32 Yayından KaldırPOMPACİ: Imali tavsan bakiyorum aklin hep havucta5 3 Yayından Kaldır
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Bu yorumlari yazanlarin cehaletini kıniyorum.bari yorum yapmayin.yorumda " naaapmis, bu ne laa, kusacam gacacam,, yaaahh, naapcaksam gibi sacma cahil, altyapi eksikliklerini belirtenlerde var, yorum olarak gel seni ben ben seni hallederim, vs gibi pislik yazanlarda var.bence bu kultursuz cehaletin kendini daha fazla sergilememesi için yorum hanesini kapatmali.insani diger canlilardan ayiran seylerden biri yorumdur.yorum bilmeyende oyledir.bari yazmayin.Cevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
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Nişanlıyken bıktırmış rahmetli. evlendikten sonra ne planları vardı kimbilir?Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır