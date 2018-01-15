Kocasının Sapkın Fantezilerinden Bıkınca İlginç Bir Cinayet Planladı, 2 Buçuk Yıl Yatıp Serbest Kaldı

New York'ta kocasının üçlü cinsel ilişki de dahil olmak üzere bir çok sapkın ilişki taleplerinden bıkan 37 yaşındaki Angelika Graswald, adamın New York'taki Hudson Nehri'nde bindiği kayığın tahliye tıpasını gizlice çıkardı. Kayığın su alıp batması üzerine kocasının boğularak ölmesine sebep olan kadın, 2015 yılından beri tutuklu bulunuyordu.

BOĞULURKEN SADECE SEYRETTİ

Çift 19 Nisan 2015 tarinde kürek çekmek için Hudson nehrine gitti. Kadın gizlice nişanlasının bindiği kayığın tahliye tıpasını çıkardığı için kayık su aldı ve alabora oldu. Su üsten kalmak için mücadale eden adam boğulurken, kadın kendisini izlemekle yetindi.

ACİL SERVİSİ ARAYIP KAZA SÜSÜ VERDİ

Kadın daha sonra sağlık görevlilerini arayıp "Nişanlım boğuluyor" dedi. Olay yerine gelen kurtarma görevlileri adamın cesedini bulamadı. Adamın ancak üç hafta sonra bölgedeki ballıkçılar tarafından bulundu.

2 BUÇUK YIL YATIP TAHLİYE OLDU

Olaydan sonra polis, kadının sosyal medya paylaşımlarından dolayı cinayeti işlemiş olabileceğinden şüphelendi. Polis tarafından sorgulanan kadın tutuklandı. Dava yıllarca devam ederken çıkarıldığı mahkeme nihayet kadına dört yıl hapis cezası verip iki buçuk yıllık tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak onu serbest bıraktı.

"SAPKIN TALEPLERİNDEN BIKMIŞTIM" DEDİ

Daily Mail'e konuşan kadın olayı soruşturan savcılara, nişanlısının sapkın taleplerinden bıktığını cinayeti de bu yüzden işlediğini söyledi.

ÖLEN ADAMIN AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kadının boğrak öldürdüğü nişanlısı Viafore'nin ailesi, bir insanın öldürmenin cezasının dört yıl olmasının katil için mükafat olduğunu söyleyerek karara büyük tepki gösterdi.