Kocasının Şaka Diye Araçla Sıkıştırdığı Kadın Kazadan Önce Polisi Arayıp İhbarda Bulunmuş

Düzce'de önceki gece yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen kadın, panikleyip kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İddiaya göre eşi tarafından sıkıştırılan kadının olay öncesi polisi arayıp ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

YOLDA GÖRDÜĞÜ KARISINI ŞAKA OLSUN DİYE SIKIŞTIRMIŞTI

Pes dedirten olay önceki gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı.

PANİKLEYEN KADIN ÖNDEKİ ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

DEREYE UÇAN ARAÇTA DA ANNE-BABA VE BEBEĞİ YARALANDI

Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEYEN KOCA, OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİSİ ARAYIP KOCASININ KENDİNİ TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Düzce yerel basınından ise olayla ilgili yeni iddialar var. Buna göre Gülcan Baş'ın kazadan birkaç dakika önce polisi arayarak önce eşinin kendisini takip ettiğini daha sonra da yolda kendini sıkıştırdığını ihbar ettiği öne sürüldü. Kazaya neden olan koca her yerde aranıyor.