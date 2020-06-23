Kocasının öldüğü kavgada yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Adana'da kocasının hayatını kaybettiği kavgada bıçakla yaralanan Kırgız asıllı zanlı kadın, tedavisinin ardından tutuklandı.

Adana'da kocasının hayatını kaybettiği kavgada bıçakla yaralanan Kırgız asıllı zanlı kadın, tedavisinin ardından tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesindeki evinde 4 gün önce boşanma aşamasındaki eşi Mehmet K'nin (32) yaşamını yitirdiği kavgada darbedilerek ve bıçakla yaralanan Kırgız asıllı şüpheli Verena K. (35), tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı Verena K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaklaşık 10 yıldır evli ve iki çocuklarının olduğu öğrenilen çiftin kavgaları sırasında Mehmet K'nin, boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşadığı, olay günü karısı dışardayken eve gizlice girdiği, daha sonra ikametine dönen Verena K'nin başına bıçağın sapıyla vurduğu ve bu sırada kazara kendisini de elinden yaralayıp kan kaybı sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Belediye Evleri Mahallesi'nde 19 Haziran'da Mehmet K. ile boşanma aşamasındaki eşi Verena K. arasında evlerinde kavga çıktığı iddia edilmiş, Mehmet K. hayatını kaybetmiş, Verena K. de yaralanmıştı.

Kaynak: AA