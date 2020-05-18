Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
ALDATMA İDDİASIÇanakkale'de eşi Fatma Kökoğlu'nu (44), kızın gözü önünde bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu (46), jandarmada verdiği ifadesinde, cinayeti aldatıldığı iddiasıyla işlediğini ileri sürdü.
18.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:22
ALDATMA İDDİASI
Çanakkale'de eşi Fatma Kökoğlu'nu (44), kızın gözü önünde bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu (46), jandarmada verdiği ifadesinde, cinayeti aldatıldığı iddiasıyla işlediğini ileri sürdü.
Kaynak: DHA