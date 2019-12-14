Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü Aslı, toprağa verildi

14.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:40

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından kazma sapıyla dövülerek öldürülen Aslı Şahin (31), memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Şahin'in babası Ali Yılmaz, "Kızımı sopa ile döve döve öldürmüş. Benim gibilerin içi yanıyor. Devlet bu tür durumda olanları korusun" dedi.

Darıca'ya bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Orhan Şahin, 6 yıl önce, Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin 1 çocuğu oldu. Orhan Şahin (47), geçen çarşamba gecesi, kendisini aldattığı iddiasıyla Aslı Şahin ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Orhan Şahin, eşini kazma sapıyla dövmeye başladı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Şahin'in burnu da kırıldı.

Dayak olayının ardından çift, uyumak için odalarına geçti. Sabaha karşı fenalaşan Aslı Şahin, kendisini döven eşi ve 16 yaşındaki üvey kızı tarafından banyoya götürüldü. Orhan Şahin, ellerini ve yüzünü yıkadıkları eşini yeniden yatağa yatırdı. İddiaya göre, öğle saatlerinde eşinin nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine eve polis çağırdı. İhbarla gelen polis ve sağlık ekipleri, Aslı Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşini öldürdüğünü söyleyen Orhan Şahin ise gözaltına alındı.İlk belirlemelere göre iç kanama nedeniyle hayatını kaybeden Aslı Şahin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi. Aslı Şahin bugün Merkez Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.'BENİM GİBİ NİCELERİN İÇİ YANIYOR'Kızının 31 Ekim'de Tokat'ta sığınma evine gittiğini, 18 Kasım'da ise kocasının ikna etmesiyle evine döndüğünü anlatan baba Ali Yılmaz, "Benim kızımı nasıl götürdü, ne yaptı bilemiyoruz. Ben bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Başkaların canları yanmasın, devletimiz buna bir son bulsun. Kadınlar ölüyorsa suçu kadın olması mı? Devletimiz buna bir çare bulsun. Ben böyle canilerin en son ne ceza alması lazımsa onu istiyorum. Devlet benim hakkımı arasın. Benim içim yanıyor. Benim gibi nicelerin içi yanıyor" dedi'SOPA İLE DÖVE DÖVE ÖLDÜRMÜŞ'

Sığınma evine gitmeden önce kızının kendilerine geldiğini ifade eden baba Yılmaz, "Bana, 'Baba sen beni sığınma evine ver. Onun silahı var. Gelip, size bir şey yapar. Sizin de başınız derde girer. Ben dilekçemi orada veririm' dedi. Darp raporu almıştı. Geçici olarak sığınma evine gitmek istedi. Daha önce de İstanbul'da, 3-4 kez sığınma evine gitmiş, haberim olmadı. Daha sonra haber aldık. Kızımı sopa ile döve döve öldürmüş. Benim için yanıyor arkadaş, devletimizden ricamız böyle kişilere sahip çıksın" diye konuştu.

Kaynak: DHA