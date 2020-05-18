Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi

Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi Anne Elitok: "Seni babanın yanına emanet ediyorum.

Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi
18.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:59

Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi

Anne Elitok: "Seni babanın yanına emanet ediyorum. Bu akşam sarıl, benden de selam söyle yavrum"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu (44), bugün düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. Talihsiz kadının annesi, kızı ve gelini zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyünde ikamet eden iki çocuk annesi Fatma Kökoğlu, kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden çıkmıştı. Anne kız birlikte fabrikanın işçi servisine binerek annesinin evine gittiler. Bu sırada sokakta gizlenen eşi Aydın Kökoğlu, anne Fatma Kökoğlu ile 19 yaşındaki kızı Duygu Kökoğlu'nun önünü kesti. Bir süre sözlü tartışma yaşayan ikiliyi sakinleştirmeye çalışan genç kızın çabaları sonuç vermedi. Gözü dönen boşanma aşamasındaki cani eş belinden çıkardığı bıçakla Fatma Kökoğlu'nu hem kalbinden hem de karnından bıçakladı. Genç kız korkuyla anneannesinin evine giderken, katil koca olay yerinden kaçtı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Fatma Kökoğlu'nu ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köy mezarlığına defnedildi

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan talihsiz kadının cenazesi, bugün yaşadığı Çanakkale'nin merkeze bağlı Kurşunlu köyüne getirildi. Burada anne evinin önüne getirilen Fatma Kökoğlu'nun cenazesi Kurşunlu Köyü Mezarlığına defnedildi.

"Seni babanın yayına emanet ediyorum yavrum"

Cenaze töreninde kızı Duygu, oğlu Uğur Kökoğlu ve annesi Gülşen Elitok, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Cenaze aracının ardından feryat eden anne Elitok, " Seni babanın yanına emanet ediyorum. Bu akşam sarıl, benden de selam söyle yavrum" dedi.

"Biz yetim büyüdük"

Katledilen Fatma Kökoğlu'nun öz kardeşi Fatih Balkan, "Görüyorsunuz olmaması gereken şeyler. Allah'ın verdiği canı, caninin bir gelip, alıyor. Olması gereken bu mu. İnsan gibi konuş, anlaş, ayrıl. Yazık günah bak iki tane yetim bıraktı arkasında. Hem anadan, hem babadan mahrum kaldı çocuklar. Ben ablasız kaldım. Biz yetim büyüdük onunla. Yüzü gülmedi. Benim yüzüm gülmedi. İnşallah cezasını bulacaktır. Kardeşi olarak acımızın azalması için hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Elimden geleni yapacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Allah nasip ederse davaları her şeyi takip edip, hak ettiği cezayı aldıracağım. Arkamızda zaten devletimiz var. Aradılar, destekte oluyorlar. Avukat tahsis edeceklerini söylediler. Allah bin kere razı olsun. Bunlar sıkıntılı bir evlilik geçirdi. Bir iki defa normalinde kanunen ayrıldılar. Çocuklar için tekrardan barıştılar. Ablam çok mücadele etti. Ama öbürü her seferinde uslanmaz, alkolik, bir şekilde eziyet, çile çektirmek için tehdit etti. Ben burada olmuş olsaydım, görevlendirmem çıktığı için Gökçeada'ya gitmiştim. Gitmeseydim burada ablama sahip çıkıyordum. Yapamazdı, yapamıyordu zaten benim gidişimi fırsat bildi. İnşallah yaradanım ona hak ettiği cezayı aldıracak. Başka türlü yükümüz hafiflemeyecek. Olay anında kızı da yanındaydı. Kızını da bıçaklayacakmış ama kızı zor kaçmış. Garibim komşunun evine sığınmış. Ablam olduğu yerde can veriyor. Mustafa abimi öz kardeşim gibi severim. Koşmuş ama yetişememiş" dedi.

"Azrail gibi başucunda dikiliyordu"

Üvey abisi Mustafa Elitok, "Duygunun bağırtısına koştum. Zaten balkonda onların gelmesini bekliyordum. Bir haftadır kendisini göremiyorduk. Ben sabah 7'de çıkıyorum işe, akşam 8'de geliyorum. Onlar 6'da gidiyorlar. Gece 2.5'ta geliyorlar. Göremiyorum, yetişemiyorum. Hadi dedim içime doğdu, bir sıkıntı vardı. Bekleyeyim dedim. 2.30'a kadar balkonda oturdum. Çay ve sigara içtim. Eşim yatmıyor musun dedi. Yarın Pazar yatmayacağım, ben duyguyu bekleyeceğim, göreceğim dedim. Kızının bağırtısına koştum. İki tane köpek havladı. Dedim herhalde köpekler saldırdı. Fırladım koştum. Yanına vardım. Başucunda elinde bıçakla bekliyordu. Azrail gibi başucunda dikiliyordu. Gelme lan senide öldürürüm dedi. Allah belanı versin, Aydın sen ne yaptın dedim" diye konuştu.

"Bu akşam burası kan gölüne dönecek"

Cani koca Aydın Kökoğlu'nun 'Bu akşam burası kan gölüne dönecek' dediğini de söyleyen Elitop, "Bu akşam burası kan gölüne dönecek, hepinizin canını alacağım dedi. Buraya asfalta hepinizi sereceğim dedi. Ben kafasına vurmak için yerden bir şeyler aradım. O sırada kaçtı. Hemen ben polisi, jandarmayı, sağlık ekiplerini aradım. Hepsine bilgi verdim. Çanakkale'ye kaçarsa, mezarlığın orada yakalansın dedim. Jandarma gelirken, Dörtyol'da önüne geçip, jandarmanın sizin aradığınız kişi benim hiç gitmeyin, ben yaptım demiş. İnşallah bu konuya Adalet Bakanımızda bir el atar. Yani bu kadın cinayeti artık bitsin" şeklinde konuştu.

Acılı oğlu Uğur Kökoğlu ise "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben sözün bittiği yerdeyim. Allah hayırlısı neyse onu versin" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Sinan Özen Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Hasan Şaş Metin Oktay Bülent Uygun Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Çocuk İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:59:58. #1.15#
title