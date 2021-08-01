Kocasının iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Kocasının iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde, aralarındaki husumetten dolayı iş arkadaşının yanına konuşmaya gittiğini ileri süren şüpheli şahıs, burada çıkan tartışmada arkadaşının karısını bıçakladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, aralarındaki husumetten dolayı iş arkadaşının yanına konuşmaya gittiğini ileri süren şüpheli şahıs, burada çıkan tartışmada arkadaşının karısını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4109 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çağrı S. (20) ile iş arkadaşı İsmail N. ve eşi Neşe N. (40) arasında sokakta bulunan bir marketin içerisinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Çağrı S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak Neşe N.'yi karnından bıçakladı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Neşe N., ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince şüpheli suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanmasının ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde, iş arkadaşı İsmail N'ye ait cep telefon numarasını internet sitelerine verdiği için aralarında husumet oluştuğu ve bu konuyu konuşmak için yanına gittiğinde Neşe N'nin kendisine saldırmasını üzerine kadını bıçakladığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kocasının iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kocasının iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kocasının iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kocasının iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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