Kocasının Hatırasını 1968 Model Mercedes'te Yaşatıyor

RECEP BİLEK - Samsun'un Atakum ilçesinde 78 yaşındaki Necda Süer, geçen yıl vefat eden eşinin hatırasını ondan kalan 1968 model Mercedes'te yaşatıyor.

Bir yastığa 54 yıl baş koyduğu, iki çocuklarıyla mutlu bir evlilik sürdürdüğü Şefik Süer'i bir yıl önce kaybeden Necda Süer, eşinin çok sevdiği ve 40 yıl kullandığı otomobili özenle koruyor.

Süer, evinin önüne yaptırdığı açık garajda sakladığı otomobili gözünden ayırmıyor. Her perşembe günü eşinin yaptığı gibi aracı temizleyen Süer, yarım asrı aşan evliliklerinin büyük bölümünde kullandıkları, pek çok hatıraya tanıklık eden otomobili koruyarak anılarını yaşatıyor.

İstiklal Mahallesi'nde iki katlı evinde kızıyla yaşayan Süer, AA muhabirine, eşinin geçen sene 84 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.

Eşinin 40 yıl önce emekli ikramiyesiyle aldığı Mercedes'in kendisine yadigar kaldığını anlatan Süer, kocasının titiz bir insan olduğunu, her perşembe günü, cuma namazına temiz araçla gitmek için otomobilini özenle temizlediğini belirtti.

Bunun hiç şaşmadığını, perşembe aracını temizleyen eşinin ertesi gün de cuma namazına gittiğini aktaran Süer, eşini kaybedince bu geleneği kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

Süer, araba sürmeyi bilmediğini, o nedenle arabayı kullanamadığını, eşi ertesi gün cuma namazına gidecekmiş gibi aracı her perşembe günü temizledikten sonra cuma günü başka bir araçla eşinin kabrini ziyaret ettiğini anlattı.

"Araba hazır sen yoksun diyorum"

Gözyaşlarını silerek konuşmaya devam eden Süer, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günleri cuma namazına gitmek için hazırlık yapıyordu. Perşembe günleri arabayı yıkıyordu. Şimdi arabayı ben yıkıyorum. Su tutuyorum, kuruluyorum. Üzerini kapattım, yağmur, çamur yağmıyor, üzerine, muhafaza ediyorum. Eşimden yadigar kaldı gözüm gibi seviyorum. Perşembeden hazırlıyorum, cuma günü mezarlığa gidiyorum. 'Araba hazır sen yoksun' diyorum. Öyle işte ne yapalım, kaderde bu da varmış."

Necda Süer'i ziyaret eden Samsun Mercedes Kulübü Başkanı Ceyhun Ercan ise zaman zaman Süer'e ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Şefik Süer'in kulüp üyesi olduğunu, onun anısını yaşatmak için ziyaretleri sürdürdüklerini belirten Ercan, "Şimdi üyemiz Necda Süer. Artık fahri başkanımız, teyzemiz." diye konuştu.