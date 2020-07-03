Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı (2)
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Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı (2)

TUTUKLANDIKütahya'da, eşini dövüp eve kilitleyen, ardından polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Muhammed Kavak, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin psikolojik sorunları var. Dün gece de yine bağırıp çağırmaya başladı.

Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı (2)
03.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:16

TUTUKLANDI

Kütahya'da, eşini dövüp eve kilitleyen, ardından polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Muhammed Kavak, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin psikolojik sorunları var. Dün gece de yine bağırıp çağırmaya başladı. Bende sakinleştirmek için elini, kolunu tuttum. Darp etmedim. Sabah da kapıyı duymadım" dedi.İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kavak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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