Kocasının çocuklarının gözü önünde vurduğu kadın yaşam savaşı veriyor
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Kocasının çocuklarının gözü önünde vurduğu kadın yaşam savaşı veriyor

Kocasının çocuklarının gözü önünde vurduğu kadın yaşam savaşı veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurulankadın, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurulan

kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kahramankazan ilçesinde dün meydana gelen olayda, kendine ait unlu mamuller dükkanında çalışan Himmet A., aynı dükkanda birlikte çalıştığı 5 yıllık eşi Kadriye A. ile tartışmıştı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu belinden çıkardığı silahla eşi Kadriye A.'yı 3 ve 4 yaşındaki çocuklarının önünde kurşunlayan Himmet A., olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan talihsiz kadın ise önce Kahramankazan Devlet Hastenesi'ne, oradan da Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, ağır yaralanan Kadriye A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Toplamda 6 el silah sesi geldi"

Olaya şahit olan çevre esnaflardan Uğur Şenses, 6 el silah sesi duyduğunu söyledi. Zanlının kaçarken soğukkanlı bir tavır içinde olduğunu belirten Şenses, "Dört el silah sesi duyduk. O anda dışarıya çıktık. Sağa sola bakınmaya başladıktan sonra bağrışmalar ve kadın sesleri gelmeye başladı bir anda. Daha sonra simitçi tarafına baktığımızda iki el daha silah sesi geldi. Toplamda 6 el silah sesi geldi. Sonra biz olay yerine doğru giderken elinde silah olan bir şahıs ara yola doğru koşarak gidiyordu. Çok sakin ve hiç heyecan yapmamış soğukkanlı şekilde gidiyordu. Daha sonra biz de insanları kenara çektik, dükkana soktuk sağa sola ateş edilmesinden korktuğumuzdan dolayı. Ardında sağlık ekiplerini ve polisi aradık. Geldikten sonra yaralı kadına müdahalede bulundular ve hastaneye götürdüler. Sürekli simit, poğaça aldığımız insanlardı. Tanıyorduk kendilerini. Karısıyla burada 5 yıldır çalışıyordu. Daha önce burada böyle sıkıntılar yaşadığına şahit olmadık ama yaralı kadının annesinin dediğine göre 5 yıldır kızına zulmediyormuş. Annesi o acıyla ağıtlar yaktı. Sakin birisiydi, biz kendilerinden daha önce hiçbir sıkıntı görmedik. Normal sakin bir esnaftı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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