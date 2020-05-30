Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
30.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:42

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılının mart ayında ölen 64 yaşındaki Sezai H.'nin ailesi, Sezai H.'yi eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ayşe H.'nin eşi Sezai H.'nin zehirlediği iddia edilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri Sezai H.'nin eşi Ayşe H. ve Ayşe H.'nin sevgilileri oldukları iddia edilen A.K. ve H.S.'yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi.

Sezai H.'yi zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ayşe H. tutuklanırken, H.S. serbest, A.K. ise adli kontrol talebi şartıyla serbest bırakıldı. Ayşe H. cezaevine gönderildi.

Ayşe H., emniyetteki ifadesinde kocasının ölümüyle bir ilgisinin olmadığını, kocasıyla arasında karı koca ilişkisinin bulunmadığını ve tüm suçlamalarını reddetti. Ayrıca Ayşe H.'nin ifadesinde, A.K. isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, H.S. ile ilgili olarak da bir ilişki yaşamadığını ve H.S.'nin yanında bir kaç gün çalıştığını söylediği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Haber
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Haber
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Bülent Kuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Hatice Çarpar Haldun Dormen
Spor Falcao Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 19:42:33. #1.14#
title