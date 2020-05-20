KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLAYAN KADIN: KENDİSİ BENİ ZORLADI, İSTEYEREK YAPMADIM
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KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLAYAN KADIN: KENDİSİ BENİ ZORLADI, İSTEYEREK YAPMADIM

ESENYURT'ta bir kadın tartıştığı kocasını sırtından bıçakladıktan sonra kendisini eve kapattı.

KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLAYAN KADIN: KENDİSİ BENİ ZORLADI, İSTEYEREK YAPMADIM
20.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:11
ESENYURT'ta bir kadın tartıştığı kocasını sırtından bıçakladıktan sonra kendisini eve kapattı. Gözaltına alınan kadın polis merkezinin çıkışında kocasını istemeden bıçakladığını söyledi.

Olay, dün saat 18.30'da Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi kavga ihbarını alan polis ekipleri adrese gittiğinde sırtına bıçak saplanmış olan Recep T. isimli kişiyi ikamet ettiği dairenin kapısının önünde buldu. Polis ekipleri, Recep T. için olay yerine ambulans istedi. Ambulansa alınan Recep T. çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri daha sonra Recep T.'yi sırtından bıçaklayan eşi Fadime T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açan Fadime T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fadime T. karakol çıkışında basın mensuplarına "Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Fadime T. serbest bırakıldı. Sırtından bıçaklanan Recep T.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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