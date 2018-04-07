Kocasını Öldüren 5 Çocuk Annesi Kadın Adliyeye Sevk Edildi
PENDİK'TE tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren 5 çocuk annesi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.
PENDİK'TE tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren 5 çocuk annesi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.
Pendik'te dün akşam tartıştığı eşi Sedat Filiz'i öldüren Betül Filiz gözaltına alınarak Pendik Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alınmıştı. Emniyetteki sorgusu sona eren Filiz, Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi. Filiz emniyetten çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. - İstanbul