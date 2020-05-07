Kocasını koronadan kaybeden kadın virüsü yendi

Kocasını koronadan kaybeden kadın virüsü yendi Kahramanmaraş'ta eşini koronadan kaybeden kadın 23 gün sonra taburcu oldu Hastane görevlileri tarafından alkışlarla uğurlanan Hatice Serdar, el sallayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kahramanmaraş'ta eşi korona virüsten (Covid-19) ölen kadın...