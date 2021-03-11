Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü
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Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü

11.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:44
Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü'nde yaşayan S.T. ve A.T. çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle S.T. eline aldığı baltayı kocası A.T.'nin kafasına vurdu. A.T., başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli S.T.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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