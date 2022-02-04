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Kocasını falçata ile karnından yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocasını falçata ile karnından yaraladı

Samsun'da yabancı uyruklu bir kadın aralarında tartışma çıkan kocasını falçatayla karnından yaraladı.

ATAKUM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yabancı uyruklu bir kadın aralarında tartışma çıkan kocasını falçatayla karnından yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu S.M.A.T.(39) adlı kadın tartıştığı kocasını falçata ile karnından yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, S.M.A.T. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Atakum, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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