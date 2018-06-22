Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Kadın, Yolun Ortasında Yatarken Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.Dışarı çıkan çiftin komşuları genç kadını yol ortasında yerde buldu.

TARTIŞTIĞI KOCASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Zülfikar Tuncer (39) ile eşi İpek Tuncer (34), sabah saatlerinde evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma daha sonra evden apartman merdivenlerinde devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçak ile kocasını merdivenlerde göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden düşerek kafasını çarptı. Kanlar içinde kalan adam burada yere yığıldı.

KOMŞULARI, GENÇ KADINI YOL ORTASINDA YERDE BULDU

Çığlıklar üzerine komşuları polise haber verdi. Dışarı çıkan çiftin komşuları genç kadını yol ortasında yerde buldu. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Zülfikar Tuncer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun süre yerde yatan İpek Tuncer için de olay yerine ikinci bir ambulans çağrıldı. Polislerin sorularına cevap veremeyen İpek Tuncer hastaneye kaldırıldı. Kanlı bıçak apartmanın önünde bulunurken, Gemlik'teki bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer'in cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KOMŞULARI, GENÇ ÇİFTİN ÇOK İYİ GEÇİNDİĞİNİ BELİRTTİ

Tartışma esnasında evde olan çiftin biri 3, diğeri 7 yaşındaki kızlarını annelerinin olaydan sonra komşusuna bıraktığı belirlendi. Komşuları, genç çiftin çok iyi geçindiklerini, aralarında hiçbir problem olmadığını belirterek, böyle bir şeye hala inanamadıklarını ifade ettiler. İpek Tuncer, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.