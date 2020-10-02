Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi
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Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi

02.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:24

Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi Samsun'da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocasını bıçakla yaralayan genç kadın adliyeye sevk edildi.

Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocasını bıçakla yaralayan genç kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Z.T. evlerinde tartışma sırasında kocası K.T.'yi kalbinin alt kısmından bıçakla yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T., tedavi altına alındı. Z.T. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kocasının boğazını sıktığını ve kendisine şiddet uyguladığını ileri süren genç kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Z.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi
Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi
Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi
Kocasını bıçaklayan genç kadın adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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