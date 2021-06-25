Kocasından yıllarca gördüğü şiddetin senaryosunu yazıp film yapacak

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin darp ve hakaretinden elektronik kelepçe ile kurtulan 1 çocuk annesi kadın, boşanmasının ardından özgürlüğüne kavuştu.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin darp ve hakaretinden elektronik kelepçe ile kurtulan 1 çocuk annesi kadın, boşanmasının ardından özgürlüğüne kavuştu. Yeni bir hayat kurmaya başlayan kadının hayali, yaşadığı şiddet dolu yılların senaryosunu yazarak filme aktarılması.

Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki Keziban A., 49 yaşındaki Y.A. ile 29 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştı. Y.A., 5 ay sonra o dönem 17 yaşında olan Keziban A.'yı rızası olmadan kaçırdı. İlk günden iddiaya göre eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan genç kadın toplum baskısı nedeniyle ne ailesine geri dönebildi ne de polise başvurabildi. Evine alkollü olarak gelen ve kumar oynayan Y.A., kazancını vermediği eşini darp etti. Eşine alkol şişesi, tabak, sandalye atan kızgın koca şiddetin dozunu hep arttırdı. 2007 yılında bir iki kez boşanma kararı alan Keziban A., çocuğunun kendisine gösterilmeyeceği tehdidiyle boşanma dilekçesini geri çekmek zorunda kaldı. Tüm şiddet ve iftiralara çocuğu için göğüs geren genç kadın namusuna dil uzatılınca kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Keziban A., 2017 yılında ailesini arayarak Antalya'ya geldi ve eşi hakkında boşanma davası açtı. Kaş'ta görülen 3 duruşmaya rağmen gözü yaşlı kadın, boşanamadı.

Antalya'da hatta gittiği Fethiye'de dahi eşinin tehdit ve baskısına maruz kalan Keziban A., ölüm tehdidi almaya başladı. Eşinin 'Ben kefenimle çıktım yola sen de kefenini giy' sözleriyle Keziban A., daha da korkuya kapıldı.

6 ay elektronik kelepçe takıldı

Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin (ŞÖNİM) devreye girmesiyle Antalya 2. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, daha önce Fethiye Aile Mahkemesi'nin vermiş olduğu uzaklaştırma-koruma kararı uyarınca Y.A.'ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Kaş'tan Antalya'ya çağrılan Y.A.'ya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takıldı. Elektronik kelepçenin 6 ay boyunca takılı olacağı belirtilirken, gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi.

Kelepçe süresi dolunca korku yaşadı

Kelepçe olduğu sürece Y.A., eşine 600 metreden fazla yaklaşamıyordu. Sürenin dolmasıyla birlikte Keziban A.'nın tek sigortası olan elektronik kelepçe ünitesi elinden alındı.

Yeniden başvuru yapan Keziban A., aradan geçen 3 aylık sürede bir sonuca ulaşamadı. Kelepçeden kurtulan Y.A.'nın ise yakınları ve kendisi aracılığıyla kadına telefondan tehditleri başladı. Yeniden korku dolu günlerine dönen 1 çocuk annesi, baba ocağındaki evinin kapılarının kilitlerini arttırdı, demir korkuluklar yaptırdı.

Kendi hayatını filme dönüştürecek

Aradan yaklaşık 1 yıl geçmesinin ardından 4 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Y.A. ile Keziban A.'nın boşanmasına karar verdi. Karar sonrası yeni soyadıyla yeni bir hayat düzeni kurmak isteyen Keziban Özkaya, vefat eden babası ile birlikte daha önce hep planladıkları dizi çekimi için çalışmalara girişti. Çanakkale'nin Karabiga ilçesine giderek filmde oynamak isteyen 3 çocuğun hayalini gerçekleştirmek için 3 Afacan Barboros'un Sırrı isimli çocuk filminin yapımcılığını yaptı. Ardından tekrar Antalya'ya dönen Keziban Özkaya, şu anda kendi yaşamını konu alacak filmin senaryosunu hazırlamaya başladı.

"Çok şükür boşanabildim"

İlk boşanma davası kararı aldığından bu yana 14 yıl geçtiğini anlatan Özkaya, "Çok şükür 14 sene sonra boşanabildim. Şu anda mahkemelerimiz devam ediyor. Başka davalarımız var kendisiyle ancak boşandığım için özgürüm artık. Hala ulaşmaya çalışıyor ama o kadar problem değil artık. Çünkü devletim sahip çıktıktan sonra biraz geri adım attı. Daha önce kuafördüm. Boşanma aşamasında 3 tane salonum vardı kapatmak zorunda kaldım. Mesleğimle ilgili başka yerlerde çalıştım" dedi.

"Hayalim, 14 sene boyunca yaşadığım olayları filme aktarmak olacak"

Çocukluğundan bu yana film çekme hayali taşıdığını dile getiren Özkaya, "Ailemle tiyatro ve aile dizileriyle büyüdük. Şu anda Türkiye'de pek aile dizisi yok, çocuk filmi olmadığı için, bunları çekmek istiyordum. İlk filmimi de çektim. 3 tane çocuğumuzun hayalini gerçekleştirdik. Karabiga Belediye Başkanımızın bize çok desteği oldu. Hem çocuklarımızı hem benim gibi ekipte mağdur olan kişilere destek sundu. Bundan sonraki hayalim, 14 sene boyunca yaşadığım olayları filme aktarmak olacak. Yeri geldi kaçtım, yeri geldi şiddet gördüm. Bunları kaleme aldık zaten. Şiddete maruz kalan filmini çekeceğiz. Benim gibi şiddet gören bir sürü kadın var, onları da birleştirdik. Güzel bir proje yapmak istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı