Kocasından şiddet gören Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulundu
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Kocasından şiddet gören Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulundu

07.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:58
Kocasından şiddet gören Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulundu

Ankara'da, 19 Ekim 2019 tarihinde evlendiği sebze meyve toptancısı Salih G. tarafından şiddet gördüğü iddiası ile gündeme gelen güzellik uzmanı Vera Chikareva, evinde ölü bulundu.

Ankara'da, 19 Ekim 2019 tarihinde evlendiği sebze meyve toptancısı Salih G. tarafından şiddet gördüğü iddiası ile gündeme gelen güzellik uzmanı Vera Chikareva, evinde ölü bulundu.

Çankaya ilçesinde lüks bir sitede oturan Vera Chikareva'nın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Vera Chikareva'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vera Chikareva'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Vera Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü eve girdiğini ve bir daha çıkmadığını tespit etti. Ekipler, Chikareva'nın evine kimsenin girmediğini de kamera kayıtlarından belirlerken, güzellik uzmanı kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopside belirlenecek.

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, boşanmaya karar verdiği eşi Salih G. tarafından yaklaşık 3 ay önce uzaklaştırma tedbirine rağmen öldüresiye dövülmesiyle gündeme gelmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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