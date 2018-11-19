Kendini Camdan Atan Kadının, Küçük Kızıyla Bakıştığı Anlar Yürek Burktu!
Samsun'da kocası tarafından darp edilen Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı. 112 acil servis ekiplerinin yaralı kadına müdahale ettiği sırada iki çocuğundan birisinin başında durduğu anlar yürek burktu.
Samsun'da, kocası tarafından eve kilitlenip darp edilen Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı. 112 acil servis ekiplerinin yaralı kadına müdahale ettiği sırada iki çocuğundan birisinin başında durduğu anlar yürek burktu.
EVİNİN PENCERESİNDEN ATLADI
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için kendisini evlerinin penceresinden aşağı attı.
HASTANEYEKALDIRILDI
Yaralanan Iraklı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı koca ise polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.
EŞİNİN ELİNDEN KURTULMAK İÇİN ATLAMIŞ
Komşular ve görgü şahitleri ise kocasının kadını pencereden aşağı attığını iddia etti. Hastanede tedavi altına alınan Baydah Idrıs Hasan Hasan, kocasının kendisini sürekli darp edip şiddet uyguladığını, kendisini eve kilitlediğini ve yine şiddet uygulayınca elinden kurtulmak için pencereden atladığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Bugün Dünyadaki Müslümanların,,En Büyük Sıkıntısı;Dinlerini bilmemeleridir..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadar zor durumda bile üremeyi ihmal etmiyorlar.. bir iki beş tane cocouk hepsındeCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Ne bekleniyor sınırdışı edilsin.kendi derdimiz bize yeter.Cevap Yaz 4 8 Yayından KaldırSEVGİ: Dünya çok büyük ve herkese yeter sen yeterki gönlünü geniş tut empati yap aynı durumda sende olabilirdinYayından Kaldır
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Allah yardımcısı olsun hem gurbet ellerde hem eşi kötü biri iki çoğu var zor bir durum inşallah Devletimiz yardımcı olur şu gariban kadın ve çocuklarınaCevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır